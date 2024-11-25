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Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра - РИА Новости, 25.11.2024
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19:16 25.11.2024 (обновлено: 19:24 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ozkho-1985655415.html
Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра
Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра - РИА Новости, 25.11.2024
Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра
РФ передала Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ноту с результатами исследований, подтверждающих использование Украиной иностранных боеприпасов 155-го... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:16
2024-11-25T19:24
в мире
россия
киев
организация по запрещению химического оружия
валерий герасимов
кирилл лысогорский
курская область
украина
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. РФ передала Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ноту с результатами исследований, подтверждающих использование Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра в Судже Курской области, заявил глава делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.В Гааге 25-29 ноября проходит 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)."Сегодня мною передана очередная нота, в которой отражены результаты исследований образцов крови и веществ, примененных украинскими вооруженными силами на территории Курской области Российской Федерации в городе Судже. Эти материалы говорят об использовании Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения", - сообщил Лысогорский на конференции в понедельник.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241119/ozkho-1984680985.html
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в мире, россия, киев, организация по запрещению химического оружия, валерий герасимов, кирилл лысогорский, курская область, украина, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Организация по запрещению химического оружия, Валерий Герасимов, Кирилл Лысогорский, Курская область, Украина, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вооруженные силы Украины
Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра

Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра в Судже

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. РФ передала Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ноту с результатами исследований, подтверждающих использование Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра в Судже Курской области, заявил глава делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
В Гааге 25-29 ноября проходит 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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19 ноября, 18:14
"Сегодня мною передана очередная нота, в которой отражены результаты исследований образцов крови и веществ, примененных украинскими вооруженными силами на территории Курской области Российской Федерации в городе Судже. Эти материалы говорят об использовании Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения", - сообщил Лысогорский на конференции в понедельник.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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14 октября, 21:08
 
В миреРоссияКиевОрганизация по запрещению химического оружияВалерий ГерасимовКирилл ЛысогорскийКурская областьУкраинаВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вооруженные силы Украины
 
 
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