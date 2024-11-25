https://ria.ru/20241125/ozelenenie-1985671262.html

Глава Кубани: при озеленении края местные саженцы должны быть в приоритете

Глава Кубани: при озеленении края местные саженцы должны быть в приоритете - РИА Новости, 25.11.2024

Глава Кубани: при озеленении края местные саженцы должны быть в приоритете

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главам муниципалитетов с просьбой при озеленении территорий отдавать приоритет местным саженцам... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:32

2024-11-25T21:32

2024-11-25T21:32

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главам муниципалитетов с просьбой при озеленении территорий отдавать приоритет местным саженцам деревьев и кустарников. "Обсудили с коллегами реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году мы благоустроили больше ста территорий. В следующем планируем в два раза больше – около 230. По поручению нашего Президента программа продлена до 2030 года…Обратил внимание глав, что при посадке деревьев и кустарников местные саженцы должны быть в приоритете. В крае достаточно питомников, которые обеспечат качественным материалом", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Губернатор также поручил главам муниципалитетов при разработке проектов учитывать мнение жителей. "Взвешенно подходить к озеленению, не укладывать все в плитку. Важно территориям придать современный вид, но при этом сохранить их зелеными", - отметил глава. По его словам, в 2025 году во всех районах края работы выполнят до 1 ноября.

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край