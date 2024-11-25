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Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ
Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ - РИА Новости, 25.11.2024
Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ
Выпускники российских вузов, поступившие на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, смогут получить отсрочку от... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:08
2024-11-25T17:08
2024-11-25T17:08
общество
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Выпускники российских вузов, поступившие на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, смогут получить отсрочку от призыва в армию, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее право на отсрочку от призыва имели россияне, окончившие образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, Нынешним указом это право предоставлено тем, кто окончил "профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования".
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ
Указ Путина дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ