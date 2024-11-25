https://ria.ru/20241125/otsrochka-1985629873.html

Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ

Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ - РИА Новости, 25.11.2024

Путин дал право на отсрочку выпускникам, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ

Выпускники российских вузов, поступившие ‎на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, смогут получить отсрочку от... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:08

2024-11-25T17:08

2024-11-25T17:08

общество

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Выпускники российских вузов, поступившие ‎на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, смогут получить отсрочку от призыва в армию, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее право на отсрочку от призыва имели россияне, окончившие образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, Нынешним указом это право предоставлено тем, кто окончил "профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования".

https://ria.ru/20240724/zakon-1961831769.html

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2024

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)