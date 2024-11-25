https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985590641.html

AP и Reuters утверждают, что им показали обломки "Орешника"

AP и Reuters утверждают, что им показали обломки "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024

AP и Reuters утверждают, что им показали обломки "Орешника"

Агентства Ассошиэйтед Пресс и Reuters утверждают, что их журналистам на Украине показали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:48

2024-11-25T14:48

2024-11-25T16:20

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владимир путин

служба безопасности украины

ракета "орешник"

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Агентства Ассошиэйтед Пресс и Reuters утверждают, что их журналистам на Украине показали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". "Reuters был среди небольшой группы репортеров, которые в воскресенье получили доступ к обломкам ракеты. Репортеров попросили не раскрывать точное место", — говорится в сообщении Reuters. Ассошиэйтед Пресс, со своей стороны, рассказало, что обломки "Орешника" показали его журналистам сотрудники СБУ. Представители СМИ смогли увидеть фрагменты ракеты, которые потом забрали украинские следователи. Сообщения обоих агентств вышли практически одновременно. На видео Ассошиэйтед Пресс показывают некие обломки, а сотрудник СБУ заявляет, что это фрагменты, якобы обнаруженные после удара по Днепропетровску. По его словам, раньше СБУ таких обломков не документировали, их предстоит изучать. Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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Сотрудник СБУ об обломках новой баллистической ракеты, ударившей по Днепропетровску Агентства Ассошиэйтед Пресс и Рейтер утверждают, что их журналистам на Украине показали якобы обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". При этом репортеров попросили молчать и не раскрывать точное место находки. Сотрудник СБУ на кадрах утверждает, что это обломки после удара по Днепропетровску. 2024-11-25T14:48 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, днепропетровск, владимир путин, служба безопасности украины, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"