https://ria.ru/20241125/oppozitsiya-1985648624.html

В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции

В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции - РИА Новости, 25.11.2024

В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции

В Тбилиси в понедельник вечером завершилась акция протеста грузинских оппозиционеров перед зданием парламента, где прошло первое заседание законодательного... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:36

2024-11-25T18:36

2024-11-25T18:36

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. В Тбилиси в понедельник вечером завершилась акция протеста грузинских оппозиционеров перед зданием парламента, где прошло первое заседание законодательного органа нового созыва, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник парламент Грузии, сформированный по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей. На заседании парламента присутствовали лишь депутаты победившей на выборах партии "Грузинской мечты", которые занимают 89 мандатов из 150. Спикером парламента был переизбран Шалва Папуашвили. Оппозиционеры собрались перед зданием парламента в воскресенье вечером и провели там всю ночь и весь день понедельника. Участники акции стучали по железному ограждению у входа в здание парламента, освистывали автомобили депутатов. На месте были мобилизованы бригады криминальной полиции, патрульной полиции и спецназа, также стояли водометы. Однако разгон акции не потребовался, вечером в понедельник протестующие разошлись, и акция у парламента завершилась. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.

https://ria.ru/20241113/gruziya-1983488649.html

https://ria.ru/20241104/tunberg-1981841936.html

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Обстановка у здания парламента в Тбилиси, где проходит митинг сторонников оппозиции Полицейскую спецтехнику свозят в Тбилиси к парламенту, у которого находятся сторонники оппозиции, не согласной с результатами выборов, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие провели ночь в палатках у здания, где в понедельник должно состояться первое заседание нового парламента Грузии. 2024-11-25T18:36 true PT0M24S

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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024