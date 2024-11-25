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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:39
2024-11-25T02:39
2024-11-25T02:45
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в 1.44 мск, ее отменили спустя 48 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал глава региона в Telegram-канале.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность спустя 48 минут