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В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T01:48

2024-11-25T01:48

2024-11-25T01:52

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.Глава региона добавил, что в Курской области работает ПВО.

курская область

россия

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия