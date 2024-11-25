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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:48
2024-11-25T01:48
2024-11-25T01:52
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.Глава региона добавил, что в Курской области работает ПВО.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность