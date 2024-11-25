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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:36
2024-11-25T01:36
2024-11-25T01:36
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происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Россия
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА