https://ria.ru/20241125/onkovaktsina-1985582440.html

Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин

Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2024

Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин

Внедрение российских онковакцин станет прорывом, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:19

2024-11-25T14:19

2024-11-25T15:55

здоровье - общество

россия

владимир путин

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

андрей каприн

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Внедрение российских онковакцин станет прорывом, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.Глава ФМБА рассказала президенту, что сейчас весь мир пытается разработать лекарственные средства под каждого отдельного человека, в том числе онковакцины. Особенность их создания связана с разной динамикой включения иммунной системы у людей, поэтому отечественным специалистам пришлось сделать несколько препаратов на разных платформах."Это и на наночастицах пептиды, это пептиды в рамках векторной вакцины, на аденоассоциированном вирусе, и это мРНК-вакцины", — пояснила Скворцова. По ее словам, российские ученые около трех лет проводили исследования и сумели достичь огромных успехов. Так, эксперимент с самой злокачественной аденокарциномой кишечника у животных показал не просто резкое замедление развития опухоли, но и сокращение ее объемов на 75-80 процентов."Животные не умирают при введении препарата, а продолжают жить, и есть возможность контролировать заболевание", — подчеркнула руководитель агентства. Путин, в свою очередь, поинтересовался, когда эту вакцину смогут использовать для лечения людей."Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов", — ответила она.Глава государства отметил, что это станет прорывом.В сентябре главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии. Как пояснил академик, ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализе его особенностей и создании паспорта новообразования, который затем используют для разработки персонализированной вакцины.

https://ria.ru/20241023/rak-1979543565.html

https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html

https://ria.ru/20240702/kaprin-1956710222.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, андрей каприн