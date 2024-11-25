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Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2024
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14:19 25.11.2024 (обновлено: 15:55 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/onkovaktsina-1985582440.html
Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин
Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2024
Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин
Внедрение российских онковакцин станет прорывом, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:19
2024-11-25T15:55
здоровье - общество
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
андрей каприн
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Внедрение российских онковакцин станет прорывом, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.Глава ФМБА рассказала президенту, что сейчас весь мир пытается разработать лекарственные средства под каждого отдельного человека, в том числе онковакцины. Особенность их создания связана с разной динамикой включения иммунной системы у людей, поэтому отечественным специалистам пришлось сделать несколько препаратов на разных платформах."Это и на наночастицах пептиды, это пептиды в рамках векторной вакцины, на аденоассоциированном вирусе, и это мРНК-вакцины", — пояснила Скворцова. По ее словам, российские ученые около трех лет проводили исследования и сумели достичь огромных успехов. Так, эксперимент с самой злокачественной аденокарциномой кишечника у животных показал не просто резкое замедление развития опухоли, но и сокращение ее объемов на 75-80 процентов."Животные не умирают при введении препарата, а продолжают жить, и есть возможность контролировать заболевание", — подчеркнула руководитель агентства. Путин, в свою очередь, поинтересовался, когда эту вакцину смогут использовать для лечения людей."Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов", — ответила она.Глава государства отметил, что это станет прорывом.В сентябре главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии. Как пояснил академик, ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализе его особенностей и создании паспорта новообразования, который затем используют для разработки персонализированной вакцины.
https://ria.ru/20241023/rak-1979543565.html
https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html
https://ria.ru/20240702/kaprin-1956710222.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, андрей каприн
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Андрей Каприн
Внедрение российских онковакцин будет прорывом, заявил Путин

Путин: внедрение российских онковакцин станет прорывом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Внедрение российских онковакцин станет прорывом, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.
Глава ФМБА рассказала президенту, что сейчас весь мир пытается разработать лекарственные средства под каждого отдельного человека, в том числе онковакцины. Особенность их создания связана с разной динамикой включения иммунной системы у людей, поэтому отечественным специалистам пришлось сделать несколько препаратов на разных платформах.
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"Это и на наночастицах пептиды, это пептиды в рамках векторной вакцины, на аденоассоциированном вирусе, и это мРНК-вакцины", — пояснила Скворцова.
По ее словам, российские ученые около трех лет проводили исследования и сумели достичь огромных успехов. Так, эксперимент с самой злокачественной аденокарциномой кишечника у животных показал не просто резкое замедление развития опухоли, но и сокращение ее объемов на 75-80 процентов.
"Животные не умирают при введении препарата, а продолжают жить, и есть возможность контролировать заболевание", — подчеркнула руководитель агентства.
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Путин, в свою очередь, поинтересовался, когда эту вакцину смогут использовать для лечения людей.
"Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов", — ответила она.
Глава государства отметил, что это станет прорывом.
В сентябре главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии. Как пояснил академик, ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализе его особенностей и создании паспорта новообразования, который затем используют для разработки персонализированной вакцины.
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