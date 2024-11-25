https://ria.ru/20241125/odessa-1985538296.html

В Одессе прогремели новые взрывы

В Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.11.2024

В Одессе прогремели новые взрывы

Очередные взрывы прогремели в понедельник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.11.2024

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в понедельник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник о взрыве в Одессе сообщал мэр Геннадий Труханов. "В Одессе снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10.32 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, одесская область, геннадий труханов, вооруженные силы рф