https://ria.ru/20241125/odessa-1985538296.html
В Одессе прогремели новые взрывы
В Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.11.2024
В Одессе прогремели новые взрывы
Очередные взрывы прогремели в понедельник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:10
2024-11-25T11:10
2024-11-25T11:11
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в понедельник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник о взрыве в Одессе сообщал мэр Геннадий Труханов. "В Одессе снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10.32 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Геннадий Труханов, Вооруженные силы РФ
В Одессе прогремели новые взрывы
В Одессе прогремели новые взрывы во время воздушной тревоги