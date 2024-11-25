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При украинских обстрелах в ДНР погибли восемь мирных жителей за неделю
При украинских обстрелах в ДНР погибли восемь мирных жителей за неделю - РИА Новости, 25.11.2024
При украинских обстрелах в ДНР погибли восемь мирных жителей за неделю
Восемь мирных жителей, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 18 по 24 ноября в результате атак со стороны украинских войск, еще 32 человека пострадали,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:53
2024-11-25T16:53
2024-11-25T16:53
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Восемь мирных жителей, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 18 по 24 ноября в результате атак со стороны украинских войск, еще 32 человека пострадали, информирует в понедельник аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 ноября погибли восемь мирных жителей, в том числе один ребенок. Пострадали за указанный период 32 человека. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 435 человек, в том числе 245 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 855, среди них 967 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При украинских обстрелах в ДНР погибли восемь мирных жителей за неделю
При обстрелах ВСУ в ДНР погибли восемь мирных жителей за неделю, 32 пострадали