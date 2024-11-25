https://ria.ru/20241125/obstrel-1985653961.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Три села в Белгородской области попали под удар со стороны Украины, предварительно, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:02

2024-11-25T19:02

2024-11-25T19:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Три села в Белгородской области попали под удар со стороны Украины, предварительно, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Лозовое Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа в результате обстрела в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а также повреждено остекление в одном МКД", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе загорелась кровля частного дома, возгорание было ликвидировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия