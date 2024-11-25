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Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска дроном "Баба-Яга" атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, медбригада успела эвакуироваться, но раненый пациент остался без... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:56
2024-11-25T12:56
2024-11-25T13:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска дроном "Баба-Яга" атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, медбригада успела эвакуироваться, но раненый пациент остался без помощи и скончался, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Вчера вечером тяжёлый дрон "Баба-Яга" на протяжении нескольких километров преследовал машину скорой медицинской помощи, спешившую к раненому жителю села Малая Кардашинка Голопристанского округа. Благодаря мастерству водителя удалось уклониться от прямых попаданий пяти сбросов, но корпус и колёса во многих местах были пробиты осколками. Очередной взрыв поразил вынужденно остановившийся автомобиль", - написал Сальдо в Telegram-канале.Члены медицинской бригады успели выскочить из машины и отбежать на безопасное расстояние. Однако мирный житель Малой Кардашинки так и не дождался медицинской помощи — 54-летний мужчина скончался от последствий множественных ранений, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстреле ВСУ машины скорой помощи в Херсонской области