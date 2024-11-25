https://ria.ru/20241125/obstrel-1985561211.html

Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска дроном "Баба-Яга" атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, медбригада успела эвакуироваться, но раненый пациент остался без... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:56

2024-11-25T12:56

2024-11-25T13:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска дроном "Баба-Яга" атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, медбригада успела эвакуироваться, но раненый пациент остался без помощи и скончался, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Вчера вечером тяжёлый дрон "Баба-Яга" на протяжении нескольких километров преследовал машину скорой медицинской помощи, спешившую к раненому жителю села Малая Кардашинка Голопристанского округа. Благодаря мастерству водителя удалось уклониться от прямых попаданий пяти сбросов, но корпус и колёса во многих местах были пробиты осколками. Очередной взрыв поразил вынужденно остановившийся автомобиль", - написал Сальдо в Telegram-канале.Члены медицинской бригады успели выскочить из машины и отбежать на безопасное расстояние. Однако мирный житель Малой Кардашинки так и не дождался медицинской помощи — 54-летний мужчина скончался от последствий множественных ранений, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , происшествия, владимир сальдо