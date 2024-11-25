https://ria.ru/20241125/obrascheniya-1985559600.html
Более 925 тыс обращений получил нижегородский Центр управления регионом
Более 925 тыс обращений получил нижегородский Центр управления регионом - РИА Новости, 25.11.2024
Более 925 тыс обращений получил нижегородский Центр управления регионом
Более 925 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области за четыре года с момента его создания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:47
2024-11-25T12:47
2024-11-25T12:47
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Более 925 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области за четыре года с момента его создания, сообщает пресс-служба правительства региона. Задача ЦУР – готовить актуальную аналитику на основе обращений жителей в интернете и проводить социологические исследования, данные которых ложатся в основу принимаемых органами власти решений. "С момента открытия в Центр уже поступило 453 тысячи сообщений от жителей в социальных сетях и 472 тысячи обращений через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", - говорится в сообщении. Отмечается, что Центр управления регионом помогает не только выстраивать прямой диалог граждан с органами власти в интернете, но и развивать официальные информационные ресурсы – госпаблики. Сейчас он курирует работу 3723 региональных госпабликов, через них в органы власти поступает более 60% всех обращений жителей региона. "ЦУР помогает органам региональной и муниципальной власти "слышать" каждого жителя практически в режиме онлайн и видеть реальную картину жизни людей в каждом уголке области. За последний год на госпаблики региона подписались еще 200 тысяч человек, и общая аудитория достигла цифры в 1,34 миллиона подписчиков. Это помогает в том числе в кризисных ситуациях, когда надо оперативно донести до людей важную информацию или опровергнуть фейк", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В 2024 году в регионе открылись также 16 межмуниципальных центров управления (МЦУ). Их главная задача – усиление взаимодействия органов местного самоуправления с жителями через цифровые платформы. "Опыт и практики Центра управления регионом теперь расширены на все наши муниципалитеты. В каждом округе специалисты МЦУ анализируют ситуацию, что позволяет оперативнее и точнее принимать решения "на местах". На первом месте для нас всегда - человек и его запросы к власти, а муниципальный уровень – самый близкий к каждому жителю", – приводятся в сообщении слова руководителя Центра управления регионом Нижегородской области Алексея Ушакова.
https://ria.ru/20241121/sertifikat-1984996577.html
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нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
Более 925 тыс обращений получил нижегородский Центр управления регионом
В нижегородский центр управления регионом поступило более 925 тысяч обращений
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Более 925 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области за четыре года с момента его создания, сообщает пресс-служба правительства региона.
Задача ЦУР – готовить актуальную аналитику на основе обращений жителей в интернете и проводить социологические исследования, данные которых ложатся в основу принимаемых органами власти решений.
"С момента открытия в Центр уже поступило 453 тысячи сообщений от жителей в социальных сетях и 472 тысячи обращений через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Центр управления регионом помогает не только выстраивать прямой диалог граждан с органами власти в интернете, но и развивать официальные информационные ресурсы – госпаблики. Сейчас он курирует работу 3723 региональных госпабликов, через них в органы власти поступает более 60% всех обращений жителей региона.
"ЦУР помогает органам региональной и муниципальной власти "слышать" каждого жителя практически в режиме онлайн и видеть реальную картину жизни людей в каждом уголке области. За последний год на госпаблики региона подписались еще 200 тысяч человек, и общая аудитория достигла цифры в 1,34 миллиона подписчиков. Это помогает в том числе в кризисных ситуациях, когда надо оперативно донести до людей важную информацию или опровергнуть фейк", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
В 2024 году в регионе открылись также 16 межмуниципальных центров управления (МЦУ). Их главная задача – усиление взаимодействия органов местного самоуправления с жителями через цифровые платформы.
"Опыт и практики Центра управления регионом теперь расширены на все наши муниципалитеты. В каждом округе специалисты МЦУ анализируют ситуацию, что позволяет оперативнее и точнее принимать решения "на местах". На первом месте для нас всегда - человек и его запросы к власти, а муниципальный уровень – самый близкий к каждому жителю", – приводятся в сообщении слова руководителя Центра управления регионом Нижегородской области Алексея Ушакова.