Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана
Хаменеи: ордера МУС на арест Нетаньяху недостаточно, он заслуживает казни
Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Приговор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, недостаточно справедлив, Нетаньяху должен быть казнен, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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"То, что они (Нетаньяху и Галант - ред.) сделали, - не победа, а военное преступление. (МУС - ред.) выдал ордер на арест, этого недостаточно: вынести смертный приговор Нетаньяху (будет достаточным для него наказанием - ред.)", – передает слова верховного лидера агентство Fars.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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