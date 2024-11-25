Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/netanyakhu-1985616906.html
Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана
Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана - РИА Новости, 25.11.2024
Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана
Приговор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:26
2024-11-25T16:26
в мире
израиль
иран
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
али хаменеи
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg
ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Приговор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, недостаточно справедлив, Нетаньяху должен быть казнен, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "То, что они (Нетаньяху и Галант - ред.) сделали, - не победа, а военное преступление. (МУС - ред.) выдал ордер на арест, этого недостаточно: вынести смертный приговор Нетаньяху (будет достаточным для него наказанием - ред.)", – передает слова верховного лидера агентство Fars. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html
https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html
израиль
иран
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_121:0:2193:1554_1920x0_80_0_0_3b2cb685c610b181f5f5021f690657b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, али хаменеи, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Али Хаменеи, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана

Хаменеи: ордера МУС на арест Нетаньяху недостаточно, он заслуживает казни

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Приговор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, недостаточно справедлив, Нетаньяху должен быть казнен, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
21 ноября, 18:21
"То, что они (Нетаньяху и Галант - ред.) сделали, - не победа, а военное преступление. (МУС - ред.) выдал ордер на арест, этого недостаточно: вынести смертный приговор Нетаньяху (будет достаточным для него наказанием - ред.)", – передает слова верховного лидера агентство Fars.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
21 ноября, 17:24
 
В миреИзраильИранПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантАли ХаменеиМеждународный уголовный судХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала