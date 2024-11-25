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Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана

Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана - РИА Новости, 25.11.2024

Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана

Приговор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:26

2024-11-25T16:26

2024-11-25T16:26

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йоав галант

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ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Приговор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, недостаточно справедлив, Нетаньяху должен быть казнен, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "То, что они (Нетаньяху и Галант - ред.) сделали, - не победа, а военное преступление. (МУС - ред.) выдал ордер на арест, этого недостаточно: вынести смертный приговор Нетаньяху (будет достаточным для него наказанием - ред.)", – передает слова верховного лидера агентство Fars. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

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