Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда" - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:36 25.11.2024 (обновлено: 14:57 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/natsproekt-1985587763.html
Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда"
Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда" - РИА Новости, 25.11.2024
Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда"
Оренбургская область остается в лидерах рейтинга национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:36
2024-11-25T14:57
оренбургская область
оренбургская область
россия
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оренбургская область остается в лидерах рейтинга национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоговый рейтинг среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект "Производительность труда", по итогам 2023 года составлен Минэкономразвития совместно с АНО "Федеральный центр компетенций". В группе лидеров 32 субъекта РФ. Оренбургская область располагается на 18 строчке, говорится в сообщении. "Благодаря механизмам национального проекта "Производительность труда" оренбургские компании получают дополнительные возможности для развития, осваивают новые направления, повышают качество и конкурентоспособность продукции. Бережливые технологии внедряются на 47 предприятиях Оренбуржья. Общий экономический эффект превышает 2,4 миллиарда рублей. Наиболее активны в этом представители обрабатывающего производства. Наш регион второй год сохраняет лидирующие позиции в федеральном рейтинге. Это говорит о высоком уровне развития экономики в целом", – привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В итоговом рейтинге учитывался уровень прироста производительности труда на предприятиях-участниках из расчетов ФНС, а также дополнительный вклад субъектов РФ в достижение роста производительности на федеральном уровне. Оценивалось, насколько широко тиражируются лучшие практики, а также охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплина региональных команд. Кроме того, на рейтинг влияли информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, эффективность работы региональных центров компетенций и другое, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что национальный проект "Производительность труда" разработан во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. Он направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции, материалов и логистику в целом.
https://ria.ru/20241122/pasler-1985254542.html
https://ria.ru/20241120/bas-1984854578.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер
Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда"

Оренбургская область остается в лидерах рейтинга "Производительность труда"

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкОренбург
Оренбург - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в медиабанк
Оренбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оренбургская область остается в лидерах рейтинга национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоговый рейтинг среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект "Производительность труда", по итогам 2023 года составлен Минэкономразвития совместно с АНО "Федеральный центр компетенций". В группе лидеров 32 субъекта РФ. Оренбургская область располагается на 18 строчке, говорится в сообщении.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Паслер: еще больше оренбуржцев смогут получит выплату на капремонт
22 ноября, 18:03
"Благодаря механизмам национального проекта "Производительность труда" оренбургские компании получают дополнительные возможности для развития, осваивают новые направления, повышают качество и конкурентоспособность продукции. Бережливые технологии внедряются на 47 предприятиях Оренбуржья. Общий экономический эффект превышает 2,4 миллиарда рублей. Наиболее активны в этом представители обрабатывающего производства. Наш регион второй год сохраняет лидирующие позиции в федеральном рейтинге. Это говорит о высоком уровне развития экономики в целом", – привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
В итоговом рейтинге учитывался уровень прироста производительности труда на предприятиях-участниках из расчетов ФНС, а также дополнительный вклад субъектов РФ в достижение роста производительности на федеральном уровне. Оценивалось, насколько широко тиражируются лучшие практики, а также охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплина региональных команд. Кроме того, на рейтинг влияли информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, эффективность работы региональных центров компетенций и другое, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что национальный проект "Производительность труда" разработан во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. Он направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции, материалов и логистику в целом.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье
20 ноября, 15:34
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала