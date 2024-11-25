https://ria.ru/20241125/natsproekt-1985587763.html

Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда"

Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда" - РИА Новости, 25.11.2024

Оренбуржье стало одним из лидеров рейтинга "Производительность труда"

Оренбургская область остается в лидерах рейтинга национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:36

2024-11-25T14:36

2024-11-25T14:57

оренбургская область

оренбургская область

россия

денис паслер

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оренбургская область остается в лидерах рейтинга национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоговый рейтинг среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект "Производительность труда", по итогам 2023 года составлен Минэкономразвития совместно с АНО "Федеральный центр компетенций". В группе лидеров 32 субъекта РФ. Оренбургская область располагается на 18 строчке, говорится в сообщении. "Благодаря механизмам национального проекта "Производительность труда" оренбургские компании получают дополнительные возможности для развития, осваивают новые направления, повышают качество и конкурентоспособность продукции. Бережливые технологии внедряются на 47 предприятиях Оренбуржья. Общий экономический эффект превышает 2,4 миллиарда рублей. Наиболее активны в этом представители обрабатывающего производства. Наш регион второй год сохраняет лидирующие позиции в федеральном рейтинге. Это говорит о высоком уровне развития экономики в целом", – привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В итоговом рейтинге учитывался уровень прироста производительности труда на предприятиях-участниках из расчетов ФНС, а также дополнительный вклад субъектов РФ в достижение роста производительности на федеральном уровне. Оценивалось, насколько широко тиражируются лучшие практики, а также охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплина региональных команд. Кроме того, на рейтинг влияли информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, эффективность работы региональных центров компетенций и другое, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что национальный проект "Производительность труда" разработан во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. Он направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции, материалов и логистику в целом.

https://ria.ru/20241122/pasler-1985254542.html

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оренбургская область, россия, денис паслер