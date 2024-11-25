https://ria.ru/20241125/nato-1985494859.html

Экс-замгенсека НАТО объявил об уходе из политики в Румынии

Экс-замгенсека НАТО объявил об уходе из политики в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024

Экс-замгенсека НАТО объявил об уходе из политики в Румынии

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и независимый кандидат на президентских выборах в Румынии Мирча Джоанэ заявил журналистам в Бухаресте о своем... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:18

2024-11-25T02:18

2024-11-25T02:21

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и независимый кандидат на президентских выборах в Румынии Мирча Джоанэ заявил журналистам в Бухаресте о своем уходе из активной политики после разочаровывающих результатов первого тура голосования. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. После подсчета более 83% бюллетеней сменился лидер президентской гонки, сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску набрал 22,05% голосов, у премьера страны, лидера социал-демократов Марчела Чолаку 21,92%, они выходят во второй тур выборов главы Румынии, свидетельствуют данные ЦИК. "К сожалению, уровень разочарования и гнева в обществе толкает людей на поддержку более радикальных кандидатов. Это тревожный сигнал, который невозможно игнорировать. В понедельник моя команда выступит с подробностями о том, как грязно проходила данная избирательная кампания. Касательно моего активного участия в политике, скажу, что пришло время повесить перчатки на гвоздь. Все, что я сделал за эти годы, более чем достаточно", - сказал Джоанэ на брифинге, который транслировал телеканал Digi24. Джоанэ подчеркнул, что его кампания предлагала альтернативу, основанную на компетентности, конкретных проектах и приверженности реформам. "Однако избиратели сделали иной выбор, поддержав новых и малоизвестных кандидатов. И это загадочное явление, которое требует переосмысление. Но я горжусь каждым, кто проголосовал за меня, несмотря на ожесточенные нападки на мою кампанию, репутацию и даже мою семью". – добавил экс-кандидат в президенты. Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря. Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241125/vybory-1985494190.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html

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в мире, румыния, нато