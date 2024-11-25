https://ria.ru/20241125/nasilie-1985663417.html

В ЕС провели исследование о насилии над женщинами

В ЕС провели исследование о насилии над женщинами - РИА Новости, 25.11.2024

В ЕС провели исследование о насилии над женщинами

Каждая третья женщина на территории Евросоюза во взрослом возрасте подвергалась угрозам, физическому или сексуализированному насилию, показали результаты... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:23

2024-11-25T20:23

2024-11-25T20:23

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Каждая третья женщина на территории Евросоюза во взрослом возрасте подвергалась угрозам, физическому или сексуализированному насилию, показали результаты исследования, проведенного Евростатом совместно с Агентством ЕС по основным правам человека и Европейским институтом равенства полов. "Одна из трех женщин (30,7%) в 27 странах ЕС на протяжении жизни подвергалась физическому насилию, угрозам и/или сексуализированному насилию со стороны недифференцированного актора", - говорится в отчете. Кроме того, сообщается, что каждая шестая женщина сталкивалась с сексуализированным насилием, каждая пятая стала жертвой домашнего насилия, а каждая третья - харассмента в рабочей среде, при этом лишь одна из восьми женщин обратилась в полицию для принятия дальнейших мер. Исследование проводилось с сентября 2020 по март 2024 года, в нём приняли участие 114 023 женщин в возрасте от 18 до 74 лет из 27 государств Евросоюза. В рамках защиты прав женщин Евросоюз в 2023 году ратифицировал Стамбульскую конвенцию — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

https://ria.ru/20240903/zhenschiny-1970128849.html

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в мире, евросоюз, евростат, совет европы