https://ria.ru/20241125/naemniki-1985509838.html
По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар
По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар - РИА Новости, 25.11.2024
По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар
Удар был нанесен в воскресенье вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области на Украине, куда въехали ВСУ и иностранные наемники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:14
2024-11-25T08:14
2024-11-25T08:20
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Удар был нанесен в воскресенье вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области на Украине, куда въехали ВСУ и иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Около 21.15 мск в районе Чугуева был слышен взрыв. Прилет был в пригороде Кочеток, в направлении детского лагеря "Орленок", в котором разместились ВСУ. Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, НАТО
По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар
По кемпингу в Харьковской области, куда въехали ВСУ и наемники, нанесли удар