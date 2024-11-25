https://ria.ru/20241125/naemniki-1985509838.html

По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар

По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар - РИА Новости, 25.11.2024

По кемпингу с ВСУ и наемниками в Харьковской области нанесли удар

Удар был нанесен в воскресенье вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области на Украине, куда въехали ВСУ и иностранные наемники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:14

2024-11-25T08:14

2024-11-25T08:20

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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Удар был нанесен в воскресенье вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области на Украине, куда въехали ВСУ и иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Около 21.15 мск в районе Чугуева был слышен взрыв. Прилет был в пригороде Кочеток, в направлении детского лагеря "Орленок", в котором разместились ВСУ. Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, нато