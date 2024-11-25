https://ria.ru/20241125/moskva-1985638081.html

Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов"

Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов" - РИА Новости, 25.11.2024

Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов"

Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:41

2024-11-25T17:41

2024-11-25T18:17

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

https://ria.ru/20241119/pozhar-1984498724.html

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Крупный пожар на юге Москвы Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном. 2024-11-25T17:41 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)