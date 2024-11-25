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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов" - РИА Новости, 25.11.2024
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17:41 25.11.2024 (обновлено: 18:17 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/moskva-1985638081.html
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов"
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов" - РИА Новости, 25.11.2024
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов"
Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:41
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происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.
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Крупный пожар на юге Москвы
Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов"

Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в административно-складском здании в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован
19 ноября, 03:43
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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