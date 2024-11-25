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Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов - РИА Новости, 25.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:47 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/moor-1985651084.html
Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов
Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов - РИА Новости, 25.11.2024
Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов
Тюменская область, где средний уровень достижения показателей по всем нацпроектам в ноябре достиг 99,97 процента, занимает третье место среди регионов России по РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:47
2024-11-25T18:47
тюменская область
тюменская область
россия
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Тюменская область, где средний уровень достижения показателей по всем нацпроектам в ноябре достиг 99,97 процента, занимает третье место среди регионов России по их реализации, заявил глава региона Александр Моор. "Продолжаем реализацию национальных проектов в Тюменской области. Средний уровень достижения показателей по всем направлениям в ноябре составил 99,97 процента. Мы на третьем месте среди регионов страны", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор напомнил, что главная цель национальных проектов – улучшить жизнь людей, а задача облправительства – выполнить все задуманное в полном объеме в запланированные сроки, и подчеркнул, что держит эту работу на постоянном личном контроле. В пресс-службе губернатора отметили, что самые высокие значения по уровню финансирования достигнуты по нацпроектам "Образование", "Здравоохранение", "Производительность труда", "Цифровая экономика РФ". В декабре ожидается завершение строительства или капитального ремонта средней школы в микрорайоне Мелиораторов и детской художественной школы имени Митинского в Тюмени, клуба в деревне Загваздина Тобольского района, дома-интерната в Ялуторовске и других соцобъектов.
https://ria.ru/20241118/moor-1984370849.html
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тюменская область, россия, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор
Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов

Моор: Тюменская область занимает третье место в России по реализации нацпроектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Тюменская область, где средний уровень достижения показателей по всем нацпроектам в ноябре достиг 99,97 процента, занимает третье место среди регионов России по их реализации, заявил глава региона Александр Моор.
"Продолжаем реализацию национальных проектов в Тюменской области. Средний уровень достижения показателей по всем направлениям в ноябре составил 99,97 процента. Мы на третьем месте среди регионов страны", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Моор напомнил, что главная цель национальных проектов – улучшить жизнь людей, а задача облправительства – выполнить все задуманное в полном объеме в запланированные сроки, и подчеркнул, что держит эту работу на постоянном личном контроле.
В пресс-службе губернатора отметили, что самые высокие значения по уровню финансирования достигнуты по нацпроектам "Образование", "Здравоохранение", "Производительность труда", "Цифровая экономика РФ". В декабре ожидается завершение строительства или капитального ремонта средней школы в микрорайоне Мелиораторов и детской художественной школы имени Митинского в Тюмени, клуба в деревне Загваздина Тобольского района, дома-интерната в Ялуторовске и других соцобъектов.
А. Моор - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу
18 ноября, 12:52
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияТюменьАлександр Моор
 
 
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