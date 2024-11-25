https://ria.ru/20241125/moor-1985651084.html

Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов

Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов - РИА Новости, 25.11.2024

Моор: Тюменская область на третьем месте в России по реализации нацпроектов

Тюменская область, где средний уровень достижения показателей по всем нацпроектам в ноябре достиг 99,97 процента, занимает третье место среди регионов России по РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:47

2024-11-25T18:47

2024-11-25T18:47

тюменская область

тюменская область

россия

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Тюменская область, где средний уровень достижения показателей по всем нацпроектам в ноябре достиг 99,97 процента, занимает третье место среди регионов России по их реализации, заявил глава региона Александр Моор. "Продолжаем реализацию национальных проектов в Тюменской области. Средний уровень достижения показателей по всем направлениям в ноябре составил 99,97 процента. Мы на третьем месте среди регионов страны", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор напомнил, что главная цель национальных проектов – улучшить жизнь людей, а задача облправительства – выполнить все задуманное в полном объеме в запланированные сроки, и подчеркнул, что держит эту работу на постоянном личном контроле. В пресс-службе губернатора отметили, что самые высокие значения по уровню финансирования достигнуты по нацпроектам "Образование", "Здравоохранение", "Производительность труда", "Цифровая экономика РФ". В декабре ожидается завершение строительства или капитального ремонта средней школы в микрорайоне Мелиораторов и детской художественной школы имени Митинского в Тюмени, клуба в деревне Загваздина Тобольского района, дома-интерната в Ялуторовске и других соцобъектов.

https://ria.ru/20241118/moor-1984370849.html

тюменская область

россия

тюмень

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тюменская область, россия, тюмень, александр моор