https://ria.ru/20241125/mobilizatsiya-1985593445.html

На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров

На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров - РИА Новости, 25.11.2024

На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров

Вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные должны пополнить ряды ВСУ, считает депутат Рады Ирина Констанкевич. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:00

2024-11-25T15:00

2024-11-25T15:00

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные должны пополнить ряды ВСУ, считает депутат Рады Ирина Констанкевич. "В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют", - сказала Констанкевич в эфире телеканала "Новости.LIVE". По ее словам, мобилизовать на Украине можно также работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также работников других силовых ведомств. "Там еще есть ресурсы, и можно путем ротации этот вопрос решать, это один из самых реалистичных путей", - добавила Констанкевич. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины