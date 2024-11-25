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На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров - РИА Новости, 25.11.2024
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15:00 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/mobilizatsiya-1985593445.html
На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров
На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров - РИА Новости, 25.11.2024
На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров
Вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные должны пополнить ряды ВСУ, считает депутат Рады Ирина Констанкевич. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:00
2024-11-25T15:00
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные должны пополнить ряды ВСУ, считает депутат Рады Ирина Констанкевич. "В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют", - сказала Констанкевич в эфире телеканала "Новости.LIVE". По ее словам, мобилизовать на Украине можно также работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также работников других силовых ведомств. "Там еще есть ресурсы, и можно путем ротации этот вопрос решать, это один из самых реалистичных путей", - добавила Констанкевич. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров

Украинский депутат Констанкевич предложила мобилизовать военных пенсионеров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные должны пополнить ряды ВСУ, считает депутат Рады Ирина Констанкевич.
"В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют", - сказала Констанкевич в эфире телеканала "Новости.LIVE".
По ее словам, мобилизовать на Украине можно также работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также работников других силовых ведомств. "Там еще есть ресурсы, и можно путем ротации этот вопрос решать, это один из самых реалистичных путей", - добавила Констанкевич.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
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В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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