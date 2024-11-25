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Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца - РИА Новости, 25.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:07 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/minselkhoz-1985643283.html
Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца
Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца - РИА Новости, 25.11.2024
Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца
С августа по октябрь минсельхоз Подмосковья провел в регионе 143 проверки фруктов и овощей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:07
2024-11-25T18:07
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. С августа по октябрь минсельхоз Подмосковья провел в регионе 143 проверки фруктов и овощей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.Специалисты лабораторий ветеринарной экспертизы изучали отобранные пробы, делали проверку физико-химических и радиометрических показателей, а также определяли наличие в образцах нитратов.По результатам анализов за три месяца из продажи изъяли 736 килограммов овощей и фруктов. Из них 300 – в августе, 228 – в сентябре и 208 – в октябре.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца

© РИА Новости / Виталий ТимкивПрилавок с овощами и фруктами
Прилавок с овощами и фруктами - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. С августа по октябрь минсельхоз Подмосковья провел в регионе 143 проверки фруктов и овощей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты лабораторий ветеринарной экспертизы изучали отобранные пробы, делали проверку физико-химических и радиометрических показателей, а также определяли наличие в образцах нитратов.
По результатам анализов за три месяца из продажи изъяли 736 килограммов овощей и фруктов. Из них 300 – в августе, 228 – в сентябре и 208 – в октябре.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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