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Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца
Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца - РИА Новости, 25.11.2024
Минсельхоз МО провел почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов за 3 месяца
С августа по октябрь минсельхоз Подмосковья провел в регионе 143 проверки фруктов и овощей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:07
2024-11-25T18:07
2024-11-25T18:07
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. С августа по октябрь минсельхоз Подмосковья провел в регионе 143 проверки фруктов и овощей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.Специалисты лабораторий ветеринарной экспертизы изучали отобранные пробы, делали проверку физико-химических и радиометрических показателей, а также определяли наличие в образцах нитратов.По результатам анализов за три месяца из продажи изъяли 736 килограммов овощей и фруктов. Из них 300 – в августе, 228 – в сентябре и 208 – в октябре.
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