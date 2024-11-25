https://ria.ru/20241125/minoborony-1985569389.html
Российские FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024
Российские FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения автомобильной техники ВСУ расчетами FPV-дронов на курском направлении, на одной из уничтоженных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:17
2024-11-25T13:17
2024-11-25T13:17
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения автомобильной техники ВСУ расчетами FPV-дронов на курском направлении, на одной из уничтоженных машин противник хотел эвакуироваться. Отмечается, что разведывательные беспилотники Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон" обнаружили автомобили, задействованные в переброске военнослужащих и вооружения ВСУ. Данные о целях были оперативно переданы ударным средствам. "Один из расчетов FPV-дрона Центра "Рубикон" уничтожил автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, вторым расчетом FPV-дрона грузовой автомобиль ВСУ был уничтожен во время совершения марша. Средствами объективного контроля зафиксировано прямое попадание по целям", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение автомобильной техники ВСУ на курском направлении
Разведывательными БпЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» были обнаружены автомобили, задействованные в переброске военнослужащих и вооружения ВСУ. Расчеты FPV-дронов уничтожили автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, и грузовой автомобиль ВСУ во время совершения марша.
2024-11-25T13:17
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские FPV-дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ в Курской области
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения автомобильной техники ВСУ расчетами FPV-дронов на курском направлении, на одной из уничтоженных машин противник хотел эвакуироваться.
Отмечается, что разведывательные беспилотники Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон" обнаружили автомобили, задействованные в переброске военнослужащих и вооружения ВСУ. Данные о целях были оперативно переданы ударным средствам.
"Один из расчетов FPV-дрона Центра "Рубикон" уничтожил автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, вторым расчетом FPV-дрона грузовой автомобиль ВСУ был уничтожен во время совершения марша. Средствами объективного контроля зафиксировано прямое попадание по целям", - уточнили в МО РФ.