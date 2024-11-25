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Госпереворот превратил Украину в самую бедную страну, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.11.2024
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09:46 25.11.2024 (обновлено: 12:53 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/medvedchuk-1985516999.html
Госпереворот превратил Украину в самую бедную страну, заявил Медведчук
Госпереворот превратил Украину в самую бедную страну, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.11.2024
Госпереворот превратил Украину в самую бедную страну, заявил Медведчук
Государственный переворот и европейский выбор превратили Украину в самую бедную страну в Европе, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:46
2024-11-25T12:53
в мире
украина
европа
россия
виктор медведчук
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Государственный переворот и европейский выбор превратили Украину в самую бедную страну в Европе, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Западный вектор развития украинская государственная пропаганда объявляет безальтернативным путем к процветанию и экономическому благополучию страны. И за это процветание Украина борется, периодически выходит на майданы и воюет с Россией. Только вот самого процветания совершенно не видно, страна все больше погружается в нищету, хаос и разруху, а ее жители бегут из нее при первой же возможности", — написал он. По словам Медведчука, евроинтеграторы опустили экономику и уровень жизни на Украине на дно европейских и мировых рейтингов. После госпереворота в 2014 году и по 2023-й включительно Украина провалилась по всем параметрам, а с 2018-го стала самой бедной страной в Европе, отметил политик. Он напомнил, что по ВВП на душу населения Украина занимает последнее место в Европе с показателем 5,1 тысячи долларов, последняя она и по уровню покупательной способности, средняя зарплата здесь тоже самая низкая — 477 долларов по итогам прошлого года. "Демографический кризис настиг Украину уже после 2019 года, когда Зеленский пришел к власти. А после 2022 года, ввиду многомиллионной миграции, демографическая ситуация стала попросту катастрофической. В вопросе демографии Украина занимает последнее место в мире. В докладе Центрального разведывательного управления США отмечается, что Украина в 2024 году по уровню рождаемости занимает 228-е (последнее) место в мире, а по уровню смертности занимает первое место в мире", — добавил Медведчук. Он считает, что Украина стала наглядным примером для всего мира и уроком того, к чему приводит необдуманное "американоцентричное партнерство", идущее вразрез с национальными интересами. Цена государственного переворота и двух Майданов обернулась конфликтом, десуверенизацией, деинтеллектуализацией, деиндустриализацией, депопуляцией и тотальной деградацией всех сфер жизнедеятельности, обнищанием десятков миллионов украинцев и абсолютной зависимостью от коллективного Запада, подчеркнул политик."Так что же в Киеве празднуют? И почему 21 ноября? Лучше 1 апреля, День дурака, тем более что у власти нелегитимный клоун. Хотя, конечно, 1 апреля — это веселый праздник, а на Украине далеко не смешно, кровавый клоун принес не радость, а катастрофу стране и украинскому народу", — заключил Медведчук.Двадцать первого ноября на Украине отмечается установленный киевским режимом государственный праздник — День достоинства и свободы. Он приурочен к годовщине начала "Оранжевой революции" 2004 года и протестов сторонников евроинтеграции в 2013-м.
https://ria.ru/20241118/zelenskij-1984376684.html
https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html
https://ria.ru/20241123/zamena-1985282302.html
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в мире, украина, европа, россия, виктор медведчук, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Европа, Россия, Виктор Медведчук, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Госпереворот превратил Украину в самую бедную страну, заявил Медведчук

Медведчук: европейский выбор превратил Украину в самую бедную страну

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Государственный переворот и европейский выбор превратили Украину в самую бедную страну в Европе, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
"Западный вектор развития украинская государственная пропаганда объявляет безальтернативным путем к процветанию и экономическому благополучию страны. И за это процветание Украина борется, периодически выходит на майданы и воюет с Россией. Только вот самого процветания совершенно не видно, страна все больше погружается в нищету, хаос и разруху, а ее жители бегут из нее при первой же возможности", — написал он.
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По словам Медведчука, евроинтеграторы опустили экономику и уровень жизни на Украине на дно европейских и мировых рейтингов. После госпереворота в 2014 году и по 2023-й включительно Украина провалилась по всем параметрам, а с 2018-го стала самой бедной страной в Европе, отметил политик. Он напомнил, что по ВВП на душу населения Украина занимает последнее место в Европе с показателем 5,1 тысячи долларов, последняя она и по уровню покупательной способности, средняя зарплата здесь тоже самая низкая — 477 долларов по итогам прошлого года.
"Демографический кризис настиг Украину уже после 2019 года, когда Зеленский пришел к власти. А после 2022 года, ввиду многомиллионной миграции, демографическая ситуация стала попросту катастрофической. В вопросе демографии Украина занимает последнее место в мире. В докладе Центрального разведывательного управления США отмечается, что Украина в 2024 году по уровню рождаемости занимает 228-е (последнее) место в мире, а по уровню смертности занимает первое место в мире", — добавил Медведчук.
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Он считает, что Украина стала наглядным примером для всего мира и уроком того, к чему приводит необдуманное "американоцентричное партнерство", идущее вразрез с национальными интересами. Цена государственного переворота и двух Майданов обернулась конфликтом, десуверенизацией, деинтеллектуализацией, деиндустриализацией, депопуляцией и тотальной деградацией всех сфер жизнедеятельности, обнищанием десятков миллионов украинцев и абсолютной зависимостью от коллективного Запада, подчеркнул политик.
"Так что же в Киеве празднуют? И почему 21 ноября? Лучше 1 апреля, День дурака, тем более что у власти нелегитимный клоун. Хотя, конечно, 1 апреля — это веселый праздник, а на Украине далеко не смешно, кровавый клоун принес не радость, а катастрофу стране и украинскому народу", — заключил Медведчук.
Двадцать первого ноября на Украине отмечается установленный киевским режимом государственный праздник — День достоинства и свободы. Он приурочен к годовщине начала "Оранжевой революции" 2004 года и протестов сторонников евроинтеграции в 2013-м.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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В миреУкраинаЕвропаРоссияВиктор МедведчукЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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