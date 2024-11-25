"Подвергает опасности". Макрона поставили на место из-за Украины
Политик Дюпон-Эньян: Макрон Украиной отвлекает внимание от проблем во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается с помощью Украины отвлечь внимание от проблем в стране, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
"Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — говорится в публикации.
"Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — говорится в публикации.
На прошлой неделе Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России.
В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.