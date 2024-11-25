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"Подвергает опасности". Макрона поставили на место из-за Украины - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 25.11.2024 (обновлено: 16:09 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/makron-1985611143.html
"Подвергает опасности". Макрона поставили на место из-за Украины
"Подвергает опасности". Макрона поставили на место из-за Украины - РИА Новости, 25.11.2024
"Подвергает опасности". Макрона поставили на место из-за Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается с помощью Украины отвлечь внимание от проблем в стране, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:03
2024-11-25T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается с помощью Украины отвлечь внимание от проблем в стране, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. "Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — говорится в публикации. На прошлой неделе Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России.В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985549026.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985519088.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
"Подвергает опасности". Макрона поставили на место из-за Украины

Политик Дюпон-Эньян: Макрон Украиной отвлекает внимание от проблем во Франции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается с помощью Украины отвлечь внимание от проблем в стране, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

"Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — говорится в публикации.
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Вчера, 11:52
На прошлой неделе Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России.

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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