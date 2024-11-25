Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута
Песков заявил о важности обеспечения доставки гумпомощи на Ближний Восток
© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в пригороде Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в пригороде Бейрута
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи на Ближний Восток.
"Конечно, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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