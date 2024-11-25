https://ria.ru/20241125/livan-1985555760.html

Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута

Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024

Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи на Ближний Восток. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:26

2024-11-25T12:26

2024-11-25T12:49

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи на Ближний Восток. "Конечно, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бейрут, россия, дмитрий песков, хезболла, хамас