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Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024
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12:26 25.11.2024 (обновлено: 12:49 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/livan-1985555760.html
Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута
Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024
Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи на Ближний Восток. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:26
2024-11-25T12:49
в мире
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи на Ближний Восток. "Конечно, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, бейрут, россия, дмитрий песков, хезболла, хамас
В мире, Израиль, Бейрут, Россия, Дмитрий Песков, Хезболла, ХАМАС
Песков прокомментировал удары Израиля по пригороду Бейрута

Песков заявил о важности обеспечения доставки гумпомощи на Ближний Восток

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в пригороде Бейрута
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи на Ближний Восток.
"Конечно, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
В миреИзраильБейрутРоссияДмитрий ПесковХезболлаХАМАС
 
 
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