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Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади - РИА Новости, 25.11.2024
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10:58 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/litva-1985536840.html
Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади
Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади - РИА Новости, 25.11.2024
Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади
Грузовой самолет, потерпевший крушение в Литве, полностью разбит, а груз разбросан на большой площади, сообщает портал LRT со ссылкой на генкомиссара полиции... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:58
2024-11-25T10:58
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Грузовой самолет, потерпевший крушение в Литве, полностью разбит, а груз разбросан на большой площади, сообщает портал LRT со ссылкой на генкомиссара полиции Арунаса Паулаускаса. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Как сообщает портал LRT, в результате крушения один из пилотов погиб, четыре человека пострадали. "Самолет был грузовым, он был полностью разбит, а груз разбросан на большой площади", - сообщает портал со ссылкой на Паулаускаса. Как сообщается, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал. По словам Паулаускаса, были повреждены склады и автомобиль.
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в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Лейпциг, DHL
Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади

Рухнувший в Литве самолет полностью разбит, груз разбросан на большой площади

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Грузовой самолет, потерпевший крушение в Литве, полностью разбит, а груз разбросан на большой площади, сообщает портал LRT со ссылкой на генкомиссара полиции Арунаса Паулаускаса.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Как сообщает портал LRT, в результате крушения один из пилотов погиб, четыре человека пострадали.
"Самолет был грузовым, он был полностью разбит, а груз разбросан на большой площади", - сообщает портал со ссылкой на Паулаускаса.
Как сообщается, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал. По словам Паулаускаса, были повреждены склады и автомобиль.
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