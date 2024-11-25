https://ria.ru/20241125/litva-1985536840.html

Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади

Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади - РИА Новости, 25.11.2024

Груз из разбившегося в Литве самолета разбросан на большой площади

Грузовой самолет, потерпевший крушение в Литве, полностью разбит, а груз разбросан на большой площади, сообщает портал LRT со ссылкой на генкомиссара полиции... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:58

2024-11-25T10:58

2024-11-25T10:58

в мире

литва

вильнюс

лейпциг

dhl

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985532843_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e738271cf9c2e56451755fc5baa879b1.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Грузовой самолет, потерпевший крушение в Литве, полностью разбит, а груз разбросан на большой площади, сообщает портал LRT со ссылкой на генкомиссара полиции Арунаса Паулаускаса. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Как сообщает портал LRT, в результате крушения один из пилотов погиб, четыре человека пострадали. "Самолет был грузовым, он был полностью разбит, а груз разбросан на большой площади", - сообщает портал со ссылкой на Паулаускаса. Как сообщается, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал. По словам Паулаускаса, были повреждены склады и автомобиль.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985533486.html

литва

вильнюс

лейпциг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl