https://ria.ru/20241125/lekarstvo-1985537934.html

Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства

Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства - РИА Новости, 25.11.2024

Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства

Девятый арбитражный апелляционный суд обязал министерство здравоохранения России отменить регистрацию лекарственного препарата-антибиотика "Биапенем" на имя ООО РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:09

2024-11-25T11:09

2024-11-25T11:09

россия

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд обязал министерство здравоохранения России отменить регистрацию лекарственного препарата-антибиотика "Биапенем" на имя ООО "Джодас Экспоим" в связи с представлением этой компанией недостоверных документов, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда. Суд удовлетворил заявление индийской Kopran Research Laboratories Limited, разработчика и правообладателя субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. При этом апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в июне отклонил заявление Kopran Research. "Признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Российской Федерации, выразившееся в отсутствии действий по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Биапенем" (МНН Биапенем)… в связи с представлением ООО "Джодас Экспоим" в материалы регистрационного досье недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе… Обязать министерство здравоохранения… отменить государственную регистрацию лекарственного препарата "Биапенем", - говорится в судебном акте. Полный текст постановления пока не опубликован.

https://ria.ru/20240612/insulin-1952304240.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)