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Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства - РИА Новости, 25.11.2024
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11:09 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/lekarstvo-1985537934.html
Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства
Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства - РИА Новости, 25.11.2024
Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства
Девятый арбитражный апелляционный суд обязал министерство здравоохранения России отменить регистрацию лекарственного препарата-антибиотика "Биапенем" на имя ООО РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:09
2024-11-25T11:09
россия
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд обязал министерство здравоохранения России отменить регистрацию лекарственного препарата-антибиотика "Биапенем" на имя ООО "Джодас Экспоим" в связи с представлением этой компанией недостоверных документов, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда. Суд удовлетворил заявление индийской Kopran Research Laboratories Limited, разработчика и правообладателя субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. При этом апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в июне отклонил заявление Kopran Research. "Признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Российской Федерации, выразившееся в отсутствии действий по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Биапенем" (МНН Биапенем)… в связи с представлением ООО "Джодас Экспоим" в материалы регистрационного досье недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе… Обязать министерство здравоохранения… отменить государственную регистрацию лекарственного препарата "Биапенем", - говорится в судебном акте. Полный текст постановления пока не опубликован.
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россия
москва
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россия, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Москва, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Суд обязал отменить оформленную по ложным документам регистрацию лекарства

Суд обязал отменить регистрацию антибиотика "Биапенем" из-за ложных документов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд обязал министерство здравоохранения России отменить регистрацию лекарственного препарата-антибиотика "Биапенем" на имя ООО "Джодас Экспоим" в связи с представлением этой компанией недостоверных документов, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Суд удовлетворил заявление индийской Kopran Research Laboratories Limited, разработчика и правообладателя субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. При этом апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в июне отклонил заявление Kopran Research.
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"Признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Российской Федерации, выразившееся в отсутствии действий по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Биапенем" (МНН Биапенем)… в связи с представлением ООО "Джодас Экспоим" в материалы регистрационного досье недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе… Обязать министерство здравоохранения… отменить государственную регистрацию лекарственного препарата "Биапенем", - говорится в судебном акте.
Полный текст постановления пока не опубликован.
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