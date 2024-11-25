https://ria.ru/20241125/kurskaya-1985622237.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:40

2024-11-25T16:40

2024-11-25T16:40

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 18 населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины, добавили в МО РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность