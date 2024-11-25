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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
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16:33 25.11.2024 (обновлено: 16:41 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kurskaya-1985618668.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российских войск в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder"... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:33
2024-11-25T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения российских войск в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, бронетранспортер "Fuchs" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет, сообщает в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, бронетранспортер "Fuchs" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, курская область, вооруженные силы рф, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ, Германия, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВС РФ уничтожили в курском приграничье 200 боевиков ВСУ и 3 БМП за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения российских войск в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, бронетранспортер "Fuchs" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, бронетранспортер "Fuchs" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы РФГерманияСША
 
 
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