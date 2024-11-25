https://ria.ru/20241125/kurskaya-1985618668.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 25.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российских войск в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder"... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:33

2024-11-25T16:33

2024-11-25T16:41

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы рф

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360203_0:151:3048:1866_1920x0_80_0_0_7981e86f955900629ff40ad5076aab67.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения российских войск в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, бронетранспортер "Fuchs" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет, сообщает в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, бронетранспортер "Fuchs" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы рф, германия, сша