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Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин
Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.11.2024
Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин
Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:58
2024-11-25T09:58
2024-11-25T09:58
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "С нетерпением ждали освобождение Кураховки, потому что именно оттуда самые ожесточенные обстрелы Донецка, именно Петровского района происходили и запуск беспилотников. И теперь ждем хороших новостей из соседнего Курахово, где Вооруженные силы Российской Федерации практически рассекают сейчас оборону противника. Безусловно, бои продолжаются", - сказал Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
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Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин
Пушилин: российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово