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Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин

Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.11.2024

Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин

Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:58

2024-11-25T09:58

2024-11-25T09:58

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "С нетерпением ждали освобождение Кураховки, потому что именно оттуда самые ожесточенные обстрелы Донецка, именно Петровского района происходили и запуск беспилотников. И теперь ждем хороших новостей из соседнего Курахово, где Вооруженные силы Российской Федерации практически рассекают сейчас оборону противника. Безусловно, бои продолжаются", - сказал Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

курахово

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность