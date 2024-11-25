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Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1985518513.html
Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин
Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.11.2024
Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин
Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:58
2024-11-25T09:58
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "С нетерпением ждали освобождение Кураховки, потому что именно оттуда самые ожесточенные обстрелы Донецка, именно Петровского района происходили и запуск беспилотников. И теперь ждем хороших новостей из соседнего Курахово, где Вооруженные силы Российской Федерации практически рассекают сейчас оборону противника. Безусловно, бои продолжаются", - сказал Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово, заявил Пушилин

Пушилин: российские войска рассекают оборону ВСУ в Курахово

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска в городе Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил, власти ДНР ждут оттуда хороших новостей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"С нетерпением ждали освобождение Кураховки, потому что именно оттуда самые ожесточенные обстрелы Донецка, именно Петровского района происходили и запуск беспилотников. И теперь ждем хороших новостей из соседнего Курахово, где Вооруженные силы Российской Федерации практически рассекают сейчас оборону противника. Безусловно, бои продолжаются", - сказал Пушилин.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
© ИнфографикаКурахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
© Инфографика
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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