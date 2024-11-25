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Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kurakhovka-1985538740.html
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России - РИА Новости, 25.11.2024
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России
Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:12
2024-11-25T11:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
курахово
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также удалось пообщаться и с местными жителями. Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы, и оформить все необходимые пособия, у кого есть на это право. Пока помогают там военнослужащие (обеспечивать) всем необходимым", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, курахово, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Денис Пушилин, Безопасность
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России

Пушилин: жители Кураховки заявили, что очень ждали прихода России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также удалось пообщаться и с местными жителями. Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы, и оформить все необходимые пособия, у кого есть на это право. Пока помогают там военнослужащие (обеспечивать) всем необходимым", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКураховоДенис ПушилинБезопасность
 
 
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