https://ria.ru/20241125/kurakhovka-1985538740.html
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России - РИА Новости, 25.11.2024
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России
Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:12
2024-11-25T11:12
2024-11-25T11:12
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денис пушилин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также удалось пообщаться и с местными жителями. Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы, и оформить все необходимые пособия, у кого есть на это право. Пока помогают там военнослужащие (обеспечивать) всем необходимым", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Денис Пушилин, Безопасность
Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России
Пушилин: жители Кураховки заявили, что очень ждали прихода России