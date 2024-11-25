https://ria.ru/20241125/kurakhovka-1985538740.html

Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России

Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России - РИА Новости, 25.11.2024

Жители Кураховки рассказали, как ждали прихода России

Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:12

2024-11-25T11:12

2024-11-25T11:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

курахово

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике, вблизи города Курахово, за который идут бои, рассказали, что очень ждали прихода России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также удалось пообщаться и с местными жителями. Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы, и оформить все необходимые пособия, у кого есть на это право. Пока помогают там военнослужащие (обеспечивать) всем необходимым", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

россия

курахово

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донецкая народная республика, россия, курахово, денис пушилин, безопасность