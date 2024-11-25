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В Кремле прокомментировали заявление Уолца о работе Трампа с Байденом - РИА Новости, 25.11.2024
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12:38 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kreml-1985558271.html
В Кремле прокомментировали заявление Уолца о работе Трампа с Байденом
В Кремле прокомментировали заявление Уолца о работе Трампа с Байденом - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали заявление Уолца о работе Трампа с Байденом
Кремль видел заявление Майка Уолца о том, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп будет работать с действующей администрацией Джо Байдена по вопросу... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:38
2024-11-25T12:38
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кремль видел заявление Майка Уолца о том, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп будет работать с действующей администрацией Джо Байдена по вопросу Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что будущая администрация Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине. "Да, это заявление удалось увидеть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления Уолца. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html
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В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, NBC, Выборы президента США — 2024
В Кремле прокомментировали заявление Уолца о работе Трампа с Байденом

Песков: Кремль увидел заявление Уолца о работе Трампа с Байденом по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кремль видел заявление Майка Уолца о том, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп будет работать с действующей администрацией Джо Байдена по вопросу Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что будущая администрация Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине.
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Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине
6 ноября, 18:05
"Да, это заявление удалось увидеть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления Уолца.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине
24 ноября, 13:48
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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