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В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
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11:58 25.11.2024 (обновлено: 12:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kreml-1985549819.html
В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии
В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии
Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на выборах президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:58
2024-11-25T12:03
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евросоюз
президентские выборы в румынии — 2024
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на выборах президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дальше, мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем", - сказал Песков. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное бюро Румынии к 11.00 мск подсчитало 99,94% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html
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в мире, румыния, россия, сша, дмитрий песков, нато, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2024
В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии

Песков: Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на выборах президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальше, мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем", - сказал Песков.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01
Центральное бюро Румынии к 11.00 мск подсчитало 99,94% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов.
Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Джеорджеску лидирует после подсчета почти всех голосов на выборах в Румынии
Вчера, 05:43
 
В миреРумынияРоссияСШАДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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