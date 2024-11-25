https://ria.ru/20241125/kreml-1985549819.html

В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии

В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024

В Кремле заявили о намерении следить за ходом выборов в Румынии

Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на выборах президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:58

2024-11-25T11:58

2024-11-25T12:03

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на выборах президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дальше, мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем", - сказал Песков. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное бюро Румынии к 11.00 мск подсчитало 99,94% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

https://ria.ru/20241125/dzheordzhesku-1985502844.html

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в мире, румыния, россия, сша, дмитрий песков, нато, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2024