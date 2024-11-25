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Почти 75 процентов предложений по демографии реализованы в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024
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16:27 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/krasnojarsk-1985617406.html
Почти 75 процентов предложений по демографии реализованы в Красноярске
Почти 75 процентов предложений по демографии реализованы в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024
Почти 75 процентов предложений по демографии реализованы в Красноярске
Практически 75 процентов из 33 предложений демографической направленности, озвученные экспертами на первом Красноярском демографическом форуме-2023, уже... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:27
2024-11-25T16:27
общество
красноярский край
россия
красноярск
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Практически 75 процентов из 33 предложений демографической направленности, озвученные экспертами на первом Красноярском демографическом форуме-2023, уже реализованы в Красноярском крае, сообщил в рамках работы форума губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В понедельник начал работу второй Красноярский демографический форум. Участие в мероприятии принимают более 650 человек, в их числе эксперты и делегации из регионов РФ. Благодаря содействию министерства труда и социальной защиты России Красноярск стал федеральной экспертной площадкой для обсуждения важнейших для страны вопросов демографии и поддержки семей с детьми. Глава региона Михаил Котюков отметил, что после проведенного год назад форума в регионе многое уже удалось реализовать, большая часть вопросов касается многодетных семей. "Мы в прошлом году впервые провели демографический форум. Рискнули, взяли очень сложный, важный вопрос - решили серьёзно обсудить направления, которые требуют дополнительных усилий государства. Из 33 идей, которые вошли в резолюцию первого демографического форума, три четверти уже реализованы", - сказал он. "Подготовлены нормативные документы, внесены законопроекты, какие-то уже приняты, и в бюджет 2025-2027 годов заложены необходимые ресурсы. Но мы понимаем, что вопрос демографии требует постоянного внимания. Нужно обсуждать разные аспекты этого очень ответственного для каждой семьи выбора. Знаю, что сейчас формируется федеральный стратегический документ для демографической политики на долгие годы. Уверен, что идеи, которые сегодня будут обсуждены на форуме, войдут в состав этого документа, и мы сможем видеть, как они реализуются", - подчеркнул Котюков. В Красноярском крае в последние годы зафиксирован устойчивый рост числа многодетных - по их количеству регион на первом месте в Сибири. Каждая шестая семья Красноярского края имеет трёх и более детей. Краевые власти делают все возможное, чтобы сохранить эту тенденцию. В крае действуют все федеральные меры поддержки многодетных семей, активно расширяется региональный пакет мер для семей с детьми, внедряются электронные сервисы. Для информирования жителей в удобном и доступном формате о государственных и муниципальных услугах разработан специальный сервис "Социальный навигатор". Его возможности продемонстрировали в ходе выставочной площадки форума. Фактически он создан для того, чтобы жителям региона было легче ориентироваться в тех мерах поддержки, которые предоставляет государство. Отмечается, что предложения по итогам обсуждений на форуме, будут направлены в Минтруд России для учета при формировании стратегического документа в области демографической и семейной политики на период до 2036 года. В финале работы Красноярского демографического форума восьми жительницам региона вручили почетный знак края "Материнская слава".
https://ria.ru/20241125/mintrud-1985542805.html
https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html
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красноярский край
россия
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общество, красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков
Общество, Красноярский край, Россия, Красноярск, Михаил Котюков
Почти 75 процентов предложений по демографии реализованы в Красноярске

Котюков: большинство предложений по демографии реализованы в Красноярском крае

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Практически 75 процентов из 33 предложений демографической направленности, озвученные экспертами на первом Красноярском демографическом форуме-2023, уже реализованы в Красноярском крае, сообщил в рамках работы форума губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В понедельник начал работу второй Красноярский демографический форум. Участие в мероприятии принимают более 650 человек, в их числе эксперты и делегации из регионов РФ. Благодаря содействию министерства труда и социальной защиты России Красноярск стал федеральной экспертной площадкой для обсуждения важнейших для страны вопросов демографии и поддержки семей с детьми.
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Глава региона Михаил Котюков отметил, что после проведенного год назад форума в регионе многое уже удалось реализовать, большая часть вопросов касается многодетных семей.
"Мы в прошлом году впервые провели демографический форум. Рискнули, взяли очень сложный, важный вопрос - решили серьёзно обсудить направления, которые требуют дополнительных усилий государства. Из 33 идей, которые вошли в резолюцию первого демографического форума, три четверти уже реализованы", - сказал он.
"Подготовлены нормативные документы, внесены законопроекты, какие-то уже приняты, и в бюджет 2025-2027 годов заложены необходимые ресурсы. Но мы понимаем, что вопрос демографии требует постоянного внимания. Нужно обсуждать разные аспекты этого очень ответственного для каждой семьи выбора. Знаю, что сейчас формируется федеральный стратегический документ для демографической политики на долгие годы. Уверен, что идеи, которые сегодня будут обсуждены на форуме, войдут в состав этого документа, и мы сможем видеть, как они реализуются", - подчеркнул Котюков.
В Красноярском крае в последние годы зафиксирован устойчивый рост числа многодетных - по их количеству регион на первом месте в Сибири. Каждая шестая семья Красноярского края имеет трёх и более детей. Краевые власти делают все возможное, чтобы сохранить эту тенденцию.
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В крае действуют все федеральные меры поддержки многодетных семей, активно расширяется региональный пакет мер для семей с детьми, внедряются электронные сервисы. Для информирования жителей в удобном и доступном формате о государственных и муниципальных услугах разработан специальный сервис "Социальный навигатор". Его возможности продемонстрировали в ходе выставочной площадки форума. Фактически он создан для того, чтобы жителям региона было легче ориентироваться в тех мерах поддержки, которые предоставляет государство.
Отмечается, что предложения по итогам обсуждений на форуме, будут направлены в Минтруд России для учета при формировании стратегического документа в области демографической и семейной политики на период до 2036 года.
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ОбществоКрасноярский крайРоссияКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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