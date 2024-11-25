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От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024
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14:57 25.11.2024 (обновлено: 15:14 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kontakty-1985593019.html
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков
США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:57
2024-11-25T15:14
сша
россия
в мире
сергей рябков
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Насколько мне известно, нет", - сказал Рябков журналистам на вопрос, запрашивали ли США контакты с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник".
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сша, россия, в мире, сергей рябков, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков

Рябков заявил об отсутствии запросов США о контактах с РФ после пуска "Орешника"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько мне известно, нет", - сказал Рябков журналистам на вопрос, запрашивали ли США контакты с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
СШАРоссияВ миреСергей РябковРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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