https://ria.ru/20241125/kontakty-1985593019.html

От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков

От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024

От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков

США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:57

2024-11-25T14:57

2024-11-25T15:14

сша

россия

в мире

сергей рябков

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Насколько мне известно, нет", - сказал Рябков журналистам на вопрос, запрашивали ли США контакты с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник".

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

сша

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

сша, россия, в мире, сергей рябков, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)