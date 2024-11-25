https://ria.ru/20241125/kontakty-1985593019.html
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков
США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:57
2024-11-25T14:57
2024-11-25T15:14
сша
россия
в мире
сергей рябков
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. США не пытались контактировать с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Насколько мне известно, нет", - сказал Рябков журналистам на вопрос, запрашивали ли США контакты с Россией после испытательных боевых пусков ракеты "Орешник".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, сергей рябков, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
От США не было запросов о контактах с Россией, сообщил Рябков
Рябков заявил об отсутствии запросов США о контактах с РФ после пуска "Орешника"