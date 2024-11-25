https://ria.ru/20241125/konferentsija-1985577379.html
В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей"
В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей" - РИА Новости, 25.11.2024
В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Омской митрополии Дионисий открыли XXVI Межконфессиональную конференцию "Россия – Семья семей", рассказали в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:52
2024-11-25T13:52
2024-11-25T14:37
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ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Омской митрополии Дионисий открыли XXVI Межконфессиональную конференцию "Россия – Семья семей", рассказали в пресс-службе правительства региона. Традиция проведения конференции была заложена Омской епархией почти четыре десятилетия назад. Она прервалась более десяти лет назад. В Год семьи практику решили возобновить. Конференцию открыли губернатор Омской области Виталий Хоценко, митрополит Омский и Таврический Дионисий, спикер законодательного собрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест. "Символично, что мы эту традицию возрождаем именно в Год семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Это актуально как никогда. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи и предложения, как выстраивать и координировать деятельность по укреплению межнационального и межконфессионального мира в нашем регионе. Сегодня в омском Прииртышье проживают представители более 130 национальностей. Сохранить мир между ними – наша с вами общая задача. В этом наша область всегда была сильна, и мы продолжим поддерживать межконфессиональный и межнациональный диалог", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства региона. Митрополит Дионисий сообщил, что для России вопросы единства являются самыми важными, основополагающими и стратегически важнейшими. Ключевой задачей конференции является повышение значимости института семьи и брака, защита семейных ценностей и культурной идентичности народа России, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, российская идентичность и патриотизм, религиозная дипломатия и сохранение традиционной русской культуры.
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россия, омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Россия, Омская область, Омск, Виталий Хоценко
В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей"
Губернатор Хоценко открыл межконфессиональную конференцию "Россия – Семья семей"
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Омской митрополии Дионисий открыли XXVI Межконфессиональную конференцию "Россия – Семья семей", рассказали в пресс-службе правительства региона.
Традиция проведения конференции была заложена Омской епархией почти четыре десятилетия назад. Она прервалась более десяти лет назад. В Год семьи практику решили возобновить. Конференцию открыли губернатор Омской области Виталий Хоценко, митрополит Омский и Таврический Дионисий, спикер законодательного собрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест.
"Символично, что мы эту традицию возрождаем именно в Год семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Это актуально как никогда. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи и предложения, как выстраивать и координировать деятельность по укреплению межнационального и межконфессионального мира в нашем регионе. Сегодня в омском Прииртышье проживают представители более 130 национальностей. Сохранить мир между ними – наша с вами общая задача. В этом наша область всегда была сильна, и мы продолжим поддерживать межконфессиональный и межнациональный диалог", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства региона.
Митрополит Дионисий сообщил, что для России вопросы единства являются самыми важными, основополагающими и стратегически важнейшими. Ключевой задачей конференции является повышение значимости института семьи и брака, защита семейных ценностей и культурной идентичности народа России, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, российская идентичность и патриотизм, религиозная дипломатия и сохранение традиционной русской культуры.