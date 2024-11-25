https://ria.ru/20241125/konferentsija-1985577379.html

В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей"

В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей" - РИА Новости, 25.11.2024

В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Омской митрополии Дионисий открыли XXVI Межконфессиональную конференцию "Россия – Семья семей", рассказали в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:52

2024-11-25T13:52

2024-11-25T14:37

омская область

россия

омская область

омск

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985587438_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_208d10bbe8479aabf0d9b7ad9ce8ea7e.jpg

ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Омской митрополии Дионисий открыли XXVI Межконфессиональную конференцию "Россия – Семья семей", рассказали в пресс-службе правительства региона. Традиция проведения конференции была заложена Омской епархией почти четыре десятилетия назад. Она прервалась более десяти лет назад. В Год семьи практику решили возобновить. Конференцию открыли губернатор Омской области Виталий Хоценко, митрополит Омский и Таврический Дионисий, спикер законодательного собрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест. "Символично, что мы эту традицию возрождаем именно в Год семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Это актуально как никогда. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи и предложения, как выстраивать и координировать деятельность по укреплению межнационального и межконфессионального мира в нашем регионе. Сегодня в омском Прииртышье проживают представители более 130 национальностей. Сохранить мир между ними – наша с вами общая задача. В этом наша область всегда была сильна, и мы продолжим поддерживать межконфессиональный и межнациональный диалог", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства региона. Митрополит Дионисий сообщил, что для России вопросы единства являются самыми важными, основополагающими и стратегически важнейшими. Ключевой задачей конференции является повышение значимости института семьи и брака, защита семейных ценностей и культурной идентичности народа России, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, российская идентичность и патриотизм, религиозная дипломатия и сохранение традиционной русской культуры.

https://ria.ru/20241122/khotsenko--1985135264.html

россия

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, омская область, омск, виталий хоценко