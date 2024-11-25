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СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля - РИА Новости, 25.11.2024
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02:30 25.11.2024 (обновлено: 02:32 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kokain-1985495701.html
СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля
СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля - РИА Новости, 25.11.2024
СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля
Полиция Боливии обнаружила более одной тонны миндаля, пропитанного кокаином, сообщает местное издание El Deber. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:30
2024-11-25T02:32
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Боливии обнаружила более одной тонны миндаля, пропитанного кокаином, сообщает местное издание El Deber. По данным газеты, служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии. Миндаль в 53 ящиках был начинен или пропитан кокаином. Наркотик в орехах помогли обнаружить служебные собаки. "После того как часть орехов, содержавших наркотик, отделили (от общей массы - ред.) и взвесили, сотрудники службы посчитали общий вес в одну тонну и 60 граммов", - отмечает El Deber. По данным издания, задержаны граждане Боливии и Колумбии. В данный момент служба борьбы с наркотрафиком не обладает данными о том, в какую страну должны были отправить ящики с миндалем.
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в мире, боливия, колумбия, наркотики
В мире, Боливия, Колумбия, Наркотики
СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля

El Deber: полиция Боливии обнаружила 53 ящика с пропитанным кокаином миндалем

© Depositphotos.com / Berkovich TatyanaОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Depositphotos.com / Berkovich Tatyana
Орехи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Боливии обнаружила более одной тонны миндаля, пропитанного кокаином, сообщает местное издание El Deber.
По данным газеты, служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии. Миндаль в 53 ящиках был начинен или пропитан кокаином. Наркотик в орехах помогли обнаружить служебные собаки.
"После того как часть орехов, содержавших наркотик, отделили (от общей массы - ред.) и взвесили, сотрудники службы посчитали общий вес в одну тонну и 60 граммов", - отмечает El Deber.
По данным издания, задержаны граждане Боливии и Колумбии. В данный момент служба борьбы с наркотрафиком не обладает данными о том, в какую страну должны были отправить ящики с миндалем.
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