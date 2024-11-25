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Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы - РИА Новости, 25.11.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/knigomaty-1985467106.html
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы - РИА Новости, 25.11.2024
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы
Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:13
2024-11-25T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" - компанией "Некс-Т", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов."Компания является одним из ведущих производителей интерактивного оборудования. С 2017 года "Некс-Т" выпустила более 100 тысяч интерактивных панелей, включая изделия для образовательных учреждений. Также компания приняла участие в создании первой сети автоматических станций по выдаче книг в Москве, предоставив специально разработанные сенсорные экраны", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Книжные станции установлены в десяти столичных парках. Для получения книг необходимо оформить единый читательский билет. Каждый пункт выдачи вмещает 352 литературных произведения. В ассортименте представлены книги как отечественных, так и зарубежных авторов, включая классику, школьную программу, научно-популярную литературу, детективы, фантастику и историческую прозу.Срок аренды книги не должен превышать 13 дней. Однако его можно продлить удаленно на сайте "Библиотеки Москвы". Вернуть книгу необходимо в тот же книгомат, из которого читатель ее взял."Сенсорные экраны последнего поколения обеспечивают быстрый отклик, позволяя москвичам получать книги всего в несколько кликов. Кроме того, в устройство был внедрен полноценный компьютер с программным обеспечением, гарантирующий надежную работу автомата. Эти современные решения обеспечивают простой и удобный доступ к книгам, способствуя повышению комфорта жизни москвичей", – отметил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.Экраны были разработаны с учетом всех требований книжных автоматов, отличаются высокой износостойкостью, способны работать круглосуточно и выдерживать большие перепады температур, что позволяет эксплуатировать устройство в любых погодных условиях. Продукция компании представлена не только в России, но и за рубежом."Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" предоставляет компаниям ряд налоговых преференций и таможенных льгот. Эти преимущества позволяют предприятиям заниматься производством высокотехнологичного и инновационного оборудования, которое применяется в городских проектах. С момента присвоения статуса резидента компания создала 210 рабочих мест, а общий объем инвестиций превысил 670 миллионов рублей", – рассказал генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы

© Фото : пресс-служба ДИПППервая городская сеть автоматических станций по выдаче книг
Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" - компанией "Некс-Т", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
"Компания является одним из ведущих производителей интерактивного оборудования. С 2017 года "Некс-Т" выпустила более 100 тысяч интерактивных панелей, включая изделия для образовательных учреждений. Также компания приняла участие в создании первой сети автоматических станций по выдаче книг в Москве, предоставив специально разработанные сенсорные экраны", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Книжные станции установлены в десяти столичных парках. Для получения книг необходимо оформить единый читательский билет. Каждый пункт выдачи вмещает 352 литературных произведения. В ассортименте представлены книги как отечественных, так и зарубежных авторов, включая классику, школьную программу, научно-популярную литературу, детективы, фантастику и историческую прозу.
Срок аренды книги не должен превышать 13 дней. Однако его можно продлить удаленно на сайте "Библиотеки Москвы". Вернуть книгу необходимо в тот же книгомат, из которого читатель ее взял.
"Сенсорные экраны последнего поколения обеспечивают быстрый отклик, позволяя москвичам получать книги всего в несколько кликов. Кроме того, в устройство был внедрен полноценный компьютер с программным обеспечением, гарантирующий надежную работу автомата. Эти современные решения обеспечивают простой и удобный доступ к книгам, способствуя повышению комфорта жизни москвичей", – отметил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.
Экраны были разработаны с учетом всех требований книжных автоматов, отличаются высокой износостойкостью, способны работать круглосуточно и выдерживать большие перепады температур, что позволяет эксплуатировать устройство в любых погодных условиях. Продукция компании представлена не только в России, но и за рубежом.
"Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" предоставляет компаниям ряд налоговых преференций и таможенных льгот. Эти преимущества позволяют предприятиям заниматься производством высокотехнологичного и инновационного оборудования, которое применяется в городских проектах. С момента присвоения статуса резидента компания создала 210 рабочих мест, а общий объем инвестиций превысил 670 миллионов рублей", – рассказал генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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