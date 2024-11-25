https://ria.ru/20241125/knigomaty-1985467106.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы - РИА Новости, 25.11.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" оснастил интерактивными экранами книгоматы

Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:13

2024-11-25T09:13

2024-11-25T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985466675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc765c2fad074efe9e51eac67aae4099.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" - компанией "Некс-Т", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов."Компания является одним из ведущих производителей интерактивного оборудования. С 2017 года "Некс-Т" выпустила более 100 тысяч интерактивных панелей, включая изделия для образовательных учреждений. Также компания приняла участие в создании первой сети автоматических станций по выдаче книг в Москве, предоставив специально разработанные сенсорные экраны", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Книжные станции установлены в десяти столичных парках. Для получения книг необходимо оформить единый читательский билет. Каждый пункт выдачи вмещает 352 литературных произведения. В ассортименте представлены книги как отечественных, так и зарубежных авторов, включая классику, школьную программу, научно-популярную литературу, детективы, фантастику и историческую прозу.Срок аренды книги не должен превышать 13 дней. Однако его можно продлить удаленно на сайте "Библиотеки Москвы". Вернуть книгу необходимо в тот же книгомат, из которого читатель ее взял."Сенсорные экраны последнего поколения обеспечивают быстрый отклик, позволяя москвичам получать книги всего в несколько кликов. Кроме того, в устройство был внедрен полноценный компьютер с программным обеспечением, гарантирующий надежную работу автомата. Эти современные решения обеспечивают простой и удобный доступ к книгам, способствуя повышению комфорта жизни москвичей", – отметил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.Экраны были разработаны с учетом всех требований книжных автоматов, отличаются высокой износостойкостью, способны работать круглосуточно и выдерживать большие перепады температур, что позволяет эксплуатировать устройство в любых погодных условиях. Продукция компании представлена не только в России, но и за рубежом."Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" предоставляет компаниям ряд налоговых преференций и таможенных льгот. Эти преимущества позволяют предприятиям заниматься производством высокотехнологичного и инновационного оборудования, которое применяется в городских проектах. С момента присвоения статуса резидента компания создала 210 рабочих мест, а общий объем инвестиций превысил 670 миллионов рублей", – рассказал генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов