https://ria.ru/20241125/kiev-1985677201.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:00
2024-11-25T23:00
2024-11-25T23:00
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. тревога уже звучала в Киеве в понедельник, спустя время ее отменили. По данным ресурса, сигнал тревоги включили в Киеве в 22.46 мск. Кроме того, тревога продолжает звучать в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, украина, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Черниговская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
Украинские власти вновь объявили воздушную тревогу в Киеве