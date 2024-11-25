https://ria.ru/20241125/kherson-1985489681.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T00:37

2024-11-25T00:37

2024-11-25T00:37

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена с 23.43 мск воздушная тревога. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, херсон, херсонская область