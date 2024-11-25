https://ria.ru/20241125/kharkov-1985516547.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.11.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:42

2024-11-25T09:42

2024-11-25T09:49

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Он добавил, что после взрыва в Киевском районе Харькова произошел пожар.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 9.31 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины