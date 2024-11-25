https://ria.ru/20241125/kharkov-1985516547.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:42
2024-11-25T09:42
2024-11-25T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Он добавил, что после взрыва в Киевском районе Харькова произошел пожар.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 9.31 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве во время воздушной тревоги