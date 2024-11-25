https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца - РИА Новости, 25.11.2024
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца
Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:40
2024-11-25T04:40
2024-11-25T04:40
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_0:0:2755:1550_1920x0_80_0_0_f57db4451d5f648adc5d778ce4ca06dc.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой", - написала она в Telegram-канале. Как уточняет представитель ведомства, женщина, начав поиск исполнителя убийства, обратилась за помощью к своему мужу. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом в полицию. "Под контролем оперативников в сотрудничестве с мужем и отцом заказчицы было инсценировано убийство, после чего женщину задержали", - добавила Волк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html
https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977971866.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_e9cb06b2fdfe3421f59d0f7dc7bea597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, ирина волк
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Ирина Волк
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца
МВД: жительница Хабаровска хотела заказать убийство отца, но ей помешал муж