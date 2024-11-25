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Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца - РИА Новости, 25.11.2024
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04:40 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца - РИА Новости, 25.11.2024
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца
Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:40
2024-11-25T04:40
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой", - написала она в Telegram-канале. Как уточняет представитель ведомства, женщина, начав поиск исполнителя убийства, обратилась за помощью к своему мужу. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом в полицию. "Под контролем оперативников в сотрудничестве с мужем и отцом заказчицы было инсценировано убийство, после чего женщину задержали", - добавила Волк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, ирина волк
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Ирина Волк
Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца

МВД: жительница Хабаровска хотела заказать убийство отца, но ей помешал муж

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой", - написала она в Telegram-канале.
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Как уточняет представитель ведомства, женщина, начав поиск исполнителя убийства, обратилась за помощью к своему мужу. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом в полицию.
"Под контролем оперативников в сотрудничестве с мужем и отцом заказчицы было инсценировано убийство, после чего женщину задержали", - добавила Волк.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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