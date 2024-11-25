https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html

Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца

Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца - РИА Новости, 25.11.2024

Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца

Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:40

2024-11-25T04:40

2024-11-25T04:40

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_0:0:2755:1550_1920x0_80_0_0_f57db4451d5f648adc5d778ce4ca06dc.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой", - написала она в Telegram-канале. Как уточняет представитель ведомства, женщина, начав поиск исполнителя убийства, обратилась за помощью к своему мужу. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом в полицию. "Под контролем оперативников в сотрудничестве с мужем и отцом заказчицы было инсценировано убийство, после чего женщину задержали", - добавила Волк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977971866.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, ирина волк