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В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села - РИА Новости, 25.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:46 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kaluzhskaya-1985545881.html
В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села
В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села - РИА Новости, 25.11.2024
В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села
Почти 1,5 миллиарда рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Калужской области в 2025 году, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:46
2024-11-25T11:46
калужская область
калужская область
россия
людиново
владислав шапша
александр ефремов (управляющий группы компаний "доброфлот")
госдума рф
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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 1,5 миллиарда рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Калужской области в 2025 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что в понедельник губернатору Владиславу Шапше было доложено о федеральном финансировании мероприятий, которые будут реализованы по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". "Мы стараемся улучшать качество жизни на селе, участвовать в федеральных проектах и программах. На привлеченные средства строим благоустроенное жильё, инженерные и социальные объекты, улучшаем транспортную доступность населенных пунктов", - подчеркнул губернатор. Глава области напомнил, что в минувший четверг Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный бюджет до 2027 года. В нем на развитие села предусмотрено дополнительно выделить более 7 миллиардов рублей. "Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов доложил, что в 2025 году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в области будет направлено 1,460 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,143 миллиарда рублей. Министр подчеркнул, что это самая крупная сумма ассигнований за все четыре года реализации госпрограммы", - говорится в сообщении областного правительства. Министр подчеркнул, что Калужская область вошла в тройку лидеров по России по объемам финансирования на следующий год, и это стало возможным благодаря слаженной работе регионального правительства, органов местного самоуправления, сенаторов и депутатов Гососдумы от Калужской области. На выделенные средства в следующем году будет реализовано пять проектов комплексного развития опорных населенных пунктов - Людинова, Медыни, Юхнова, Хвастовичей и Малоярославца. Запланировано строительство канализационных сетей, реконструкция зданий социально значимых учреждений. Будут построены и отремонтированы канализационные и водопроводные сети. "Владислав Шапша высоко оценил результаты работы. Он подчеркнул, что предстоит большая работа, которая требует особого внимания и тщательной подготовки, чтобы все мероприятия были реализованы качественно и в запланированные сроки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240614/vstrecha-1952995999.html
https://ria.ru/20241029/indonezija-1980687324.html
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калужская область, россия, людиново, владислав шапша, александр ефремов (управляющий группы компаний "доброфлот"), госдума рф
Калужская область, Калужская область, Россия, Людиново, Владислав Шапша, Александр Ефремов (управляющий группы компаний "Доброфлот"), Госдума РФ
В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села

Калужская область направит 1,5 миллиарда рублей на развитие сельских территорий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 1,5 миллиарда рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Калужской области в 2025 году, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатору Владиславу Шапше было доложено о федеральном финансировании мероприятий, которые будут реализованы по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".
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"Мы стараемся улучшать качество жизни на селе, участвовать в федеральных проектах и программах. На привлеченные средства строим благоустроенное жильё, инженерные и социальные объекты, улучшаем транспортную доступность населенных пунктов", - подчеркнул губернатор.
Глава области напомнил, что в минувший четверг Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный бюджет до 2027 года. В нем на развитие села предусмотрено дополнительно выделить более 7 миллиардов рублей.
"Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов доложил, что в 2025 году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в области будет направлено 1,460 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,143 миллиарда рублей. Министр подчеркнул, что это самая крупная сумма ассигнований за все четыре года реализации госпрограммы", - говорится в сообщении областного правительства.
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Министр подчеркнул, что Калужская область вошла в тройку лидеров по России по объемам финансирования на следующий год, и это стало возможным благодаря слаженной работе регионального правительства, органов местного самоуправления, сенаторов и депутатов Гососдумы от Калужской области.
На выделенные средства в следующем году будет реализовано пять проектов комплексного развития опорных населенных пунктов - Людинова, Медыни, Юхнова, Хвастовичей и Малоярославца. Запланировано строительство канализационных сетей, реконструкция зданий социально значимых учреждений. Будут построены и отремонтированы канализационные и водопроводные сети.
"Владислав Шапша высоко оценил результаты работы. Он подчеркнул, что предстоит большая работа, которая требует особого внимания и тщательной подготовки, чтобы все мероприятия были реализованы качественно и в запланированные сроки", - говорится в сообщении.
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Калужская областьКалужская областьРоссияЛюдиновоВладислав ШапшаАлександр Ефремов (управляющий группы компаний "Доброфлот")Госдума РФ
 
 
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