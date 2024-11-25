https://ria.ru/20241125/kaluzhskaya-1985545881.html

В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села

В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села - РИА Новости, 25.11.2024

В Калужской области направят 1,5 миллиарда рублей на развитие села

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Калужской области в 2025 году, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:46

2024-11-25T11:46

2024-11-25T11:46

калужская область

калужская область

россия

людиново

владислав шапша

александр ефремов (управляющий группы компаний "доброфлот")

госдума рф

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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 1,5 миллиарда рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Калужской области в 2025 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что в понедельник губернатору Владиславу Шапше было доложено о федеральном финансировании мероприятий, которые будут реализованы по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". "Мы стараемся улучшать качество жизни на селе, участвовать в федеральных проектах и программах. На привлеченные средства строим благоустроенное жильё, инженерные и социальные объекты, улучшаем транспортную доступность населенных пунктов", - подчеркнул губернатор. Глава области напомнил, что в минувший четверг Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный бюджет до 2027 года. В нем на развитие села предусмотрено дополнительно выделить более 7 миллиардов рублей. "Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов доложил, что в 2025 году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в области будет направлено 1,460 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,143 миллиарда рублей. Министр подчеркнул, что это самая крупная сумма ассигнований за все четыре года реализации госпрограммы", - говорится в сообщении областного правительства. Министр подчеркнул, что Калужская область вошла в тройку лидеров по России по объемам финансирования на следующий год, и это стало возможным благодаря слаженной работе регионального правительства, органов местного самоуправления, сенаторов и депутатов Гососдумы от Калужской области. На выделенные средства в следующем году будет реализовано пять проектов комплексного развития опорных населенных пунктов - Людинова, Медыни, Юхнова, Хвастовичей и Малоярославца. Запланировано строительство канализационных сетей, реконструкция зданий социально значимых учреждений. Будут построены и отремонтированы канализационные и водопроводные сети. "Владислав Шапша высоко оценил результаты работы. Он подчеркнул, что предстоит большая работа, которая требует особого внимания и тщательной подготовки, чтобы все мероприятия были реализованы качественно и в запланированные сроки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/vstrecha-1952995999.html

https://ria.ru/20241029/indonezija-1980687324.html

https://ria.ru/20241030/shapsha-1981012739.html

калужская область

россия

людиново

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Ольга Фомченкова

калужская область, россия, людиново, владислав шапша, александр ефремов (управляющий группы компаний "доброфлот"), госдума рф