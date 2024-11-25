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Кадыров раскрыл, с каким кошмаром столкнулись ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 25.11.2024 (обновлено: 14:57 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kadyrov-1985586117.html
Кадыров раскрыл, с каким кошмаром столкнулись ВСУ
Кадыров раскрыл, с каким кошмаром столкнулись ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
Кадыров раскрыл, с каким кошмаром столкнулись ВСУ
Отряд спецназа "Ахмат" под руководством командира с позывным Хохол стал серьезной угрозой для ВСУ, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Эти... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:34
2024-11-25T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отряд спецназа "Ахмат" под руководством командира с позывным Хохол стал серьезной угрозой для ВСУ, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта", — говорится в публикации. Кадыров отметил, что Хохол принял решение отправиться на фронт добровольцем в 2022 году, после начала конфликта. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985549026.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985519088.html
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в мире, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Кадыров раскрыл, с каким кошмаром столкнулись ВСУ

Кадыров заявил, что бойцы под командованием Хохла стали кошмаром для ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отряд спецназа "Ахмат" под руководством командира с позывным Хохол стал серьезной угрозой для ВСУ, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта", — говорится в публикации.
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Вчера, 11:52
Кадыров отметил, что Хохол принял решение отправиться на фронт добровольцем в 2022 году, после начала конфликта.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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