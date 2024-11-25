Кадыров раскрыл, с каким кошмаром столкнулись ВСУ
Кадыров заявил, что бойцы под командованием Хохла стали кошмаром для ВСУ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отряд спецназа "Ахмат" под руководством командира с позывным Хохол стал серьезной угрозой для ВСУ, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта", — говорится в публикации.
"Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта", — говорится в публикации.
Кадыров отметил, что Хохол принял решение отправиться на фронт добровольцем в 2022 году, после начала конфликта.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.