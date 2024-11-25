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Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал - РИА Новости, 25.11.2024
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16:10 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/izrail-1985613143.html
Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал
Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал - РИА Новости, 25.11.2024
Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал
Израиль пытается затянуть завершение сделки по прекращению огня с Ливаном, рассчитывая добиться хотя бы минимального успеха на фронте в прямом противостоянии с... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:10
2024-11-25T16:10
в мире
ливан
израиль
бейрут
амос хохштейн
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хезболла
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль пытается затянуть завершение сделки по прекращению огня с Ливаном, рассчитывая добиться хотя бы минимального успеха на фронте в прямом противостоянии с движением "Хезболлах", считает генерал ливанской армии в отставке, бывший глава переговорной группы по демаркации границ Абдель Рахман Шхетли. "Израиль будет продолжать тянуть с прекращением огня для достижения целей на фронте на юге Ливана… Израильская армия рассчитывает создать буферную зону на 5-7 километров вглубь территории (Ливана - ред.), где не будет никакого присутствия "Хезболлах" ни на земле, ни под землей",- сказал РИА Новости Шхетли. По словам ливанского генерала, сегодня израильская армия пытается взять инициативу, чтобы занять поселение Хиям и его окрестности и отрезать дорогу от границы, ведущую в долину Худжейр и в западный Бекаа, таким образом обеспечив несколько километров "мертвой зоны", чтобы далее инженерными средствами завершить полное уничтожение инфраструктуры сопротивления. "Но "Хезболлах" с высокой эффективностью отражает попытки израильской армии пройти по земле, заставляя противника нести большие потери. Таким образом сопротивление не дает продвинуться вглубь территории страны, вопреки мощной поддержки авиации и артиллерии", - добавил Шхетли. Эффективность шиитского сопротивление в прямых боестолкновения с израильской армией ливанский генерал объяснил грамотно выстроенной тактической структурой боевых отрядов. По его словам это отдельные группы, которые имеют необходимый запас боеприпасов и продовольствия, чтобы выполнять свои задачи - независимо от отрядов действующих на других участках границы. Логистика снабжения, ротация и необходимая инфраструктура создавались последние 18 лет и проявили себя эффективно в противостоянии с израильской армией, которая превосходит сопротивление по многим ключевым параметрам. "Тактика бойцов сопротивления, помимо прочего, заключается в проведении операций в тылу противника. Другими словами, даже если израильская армия сможет пройти вперед, бойцы смогу продолжить вести боевые действия на своих же местах (не отступая на другие территории)",- пояснил собеседник агентства. По мнению Шхетли, израильская армия не намерена оккупировать территории Ливана в полном смысле этого слова. Задача заключается в ликвидации какой либо милитаризованной активности в пограничных территориях. "Израиль понимает, что цена оккупации будет не посильна ему и подтверждение тому попытки предпринятые ранее", - полагает он. Государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее в понедельник сообщила, что В Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной. В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в свою очередь высказался в понедельник против перемирия с Ливаном, заявив, что нужно уничтожить шиитское движение "Хезболлах" и продолжать до "окончательной победы" как в Ливане, так и в секторе Газа.
https://ria.ru/20241125/poslannik-1985496513.html
https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, амос хохштейн, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Амос Хохштейн, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал

Генерал в отставке Шхетли: Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль пытается затянуть завершение сделки по прекращению огня с Ливаном, рассчитывая добиться хотя бы минимального успеха на фронте в прямом противостоянии с движением "Хезболлах", считает генерал ливанской армии в отставке, бывший глава переговорной группы по демаркации границ Абдель Рахман Шхетли.
"Израиль будет продолжать тянуть с прекращением огня для достижения целей на фронте на юге Ливана… Израильская армия рассчитывает создать буферную зону на 5-7 километров вглубь территории (Ливана - ред.), где не будет никакого присутствия "Хезболлах" ни на земле, ни под землей",- сказал РИА Новости Шхетли.
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Вчера, 02:47
По словам ливанского генерала, сегодня израильская армия пытается взять инициативу, чтобы занять поселение Хиям и его окрестности и отрезать дорогу от границы, ведущую в долину Худжейр и в западный Бекаа, таким образом обеспечив несколько километров "мертвой зоны", чтобы далее инженерными средствами завершить полное уничтожение инфраструктуры сопротивления.
"Но "Хезболлах" с высокой эффективностью отражает попытки израильской армии пройти по земле, заставляя противника нести большие потери. Таким образом сопротивление не дает продвинуться вглубь территории страны, вопреки мощной поддержки авиации и артиллерии", - добавил Шхетли.
Эффективность шиитского сопротивление в прямых боестолкновения с израильской армией ливанский генерал объяснил грамотно выстроенной тактической структурой боевых отрядов. По его словам это отдельные группы, которые имеют необходимый запас боеприпасов и продовольствия, чтобы выполнять свои задачи - независимо от отрядов действующих на других участках границы. Логистика снабжения, ротация и необходимая инфраструктура создавались последние 18 лет и проявили себя эффективно в противостоянии с израильской армией, которая превосходит сопротивление по многим ключевым параметрам.
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21 октября, 23:22
"Тактика бойцов сопротивления, помимо прочего, заключается в проведении операций в тылу противника. Другими словами, даже если израильская армия сможет пройти вперед, бойцы смогу продолжить вести боевые действия на своих же местах (не отступая на другие территории)",- пояснил собеседник агентства.
По мнению Шхетли, израильская армия не намерена оккупировать территории Ливана в полном смысле этого слова. Задача заключается в ликвидации какой либо милитаризованной активности в пограничных территориях. "Израиль понимает, что цена оккупации будет не посильна ему и подтверждение тому попытки предпринятые ранее", - полагает он.
Государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее в понедельник сообщила, что В Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели.
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СМИ опубликовали проект соглашения о прекращении огня с Ливаном
31 октября, 00:17
По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной.
В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в свою очередь высказался в понедельник против перемирия с Ливаном, заявив, что нужно уничтожить шиитское движение "Хезболлах" и продолжать до "окончательной победы" как в Ливане, так и в секторе Газа.
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В миреЛиванИзраильБейрутАмос ХохштейнБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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