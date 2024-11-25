https://ria.ru/20241125/izrail-1985613143.html

Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал

Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал - РИА Новости, 25.11.2024

Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал

Израиль пытается затянуть завершение сделки по прекращению огня с Ливаном, рассчитывая добиться хотя бы минимального успеха на фронте в прямом противостоянии с... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:10

2024-11-25T16:10

2024-11-25T16:10

в мире

ливан

израиль

бейрут

амос хохштейн

биньямин нетаньяху

исраэль кац

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982294301_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_b360d0555a17bd6cc212c5cf0698c7a5.jpg

БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль пытается затянуть завершение сделки по прекращению огня с Ливаном, рассчитывая добиться хотя бы минимального успеха на фронте в прямом противостоянии с движением "Хезболлах", считает генерал ливанской армии в отставке, бывший глава переговорной группы по демаркации границ Абдель Рахман Шхетли. "Израиль будет продолжать тянуть с прекращением огня для достижения целей на фронте на юге Ливана… Израильская армия рассчитывает создать буферную зону на 5-7 километров вглубь территории (Ливана - ред.), где не будет никакого присутствия "Хезболлах" ни на земле, ни под землей",- сказал РИА Новости Шхетли. По словам ливанского генерала, сегодня израильская армия пытается взять инициативу, чтобы занять поселение Хиям и его окрестности и отрезать дорогу от границы, ведущую в долину Худжейр и в западный Бекаа, таким образом обеспечив несколько километров "мертвой зоны", чтобы далее инженерными средствами завершить полное уничтожение инфраструктуры сопротивления. "Но "Хезболлах" с высокой эффективностью отражает попытки израильской армии пройти по земле, заставляя противника нести большие потери. Таким образом сопротивление не дает продвинуться вглубь территории страны, вопреки мощной поддержки авиации и артиллерии", - добавил Шхетли. Эффективность шиитского сопротивление в прямых боестолкновения с израильской армией ливанский генерал объяснил грамотно выстроенной тактической структурой боевых отрядов. По его словам это отдельные группы, которые имеют необходимый запас боеприпасов и продовольствия, чтобы выполнять свои задачи - независимо от отрядов действующих на других участках границы. Логистика снабжения, ротация и необходимая инфраструктура создавались последние 18 лет и проявили себя эффективно в противостоянии с израильской армией, которая превосходит сопротивление по многим ключевым параметрам. "Тактика бойцов сопротивления, помимо прочего, заключается в проведении операций в тылу противника. Другими словами, даже если израильская армия сможет пройти вперед, бойцы смогу продолжить вести боевые действия на своих же местах (не отступая на другие территории)",- пояснил собеседник агентства. По мнению Шхетли, израильская армия не намерена оккупировать территории Ливана в полном смысле этого слова. Задача заключается в ликвидации какой либо милитаризованной активности в пограничных территориях. "Израиль понимает, что цена оккупации будет не посильна ему и подтверждение тому попытки предпринятые ранее", - полагает он. Государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее в понедельник сообщила, что В Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной. В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в свою очередь высказался в понедельник против перемирия с Ливаном, заявив, что нужно уничтожить шиитское движение "Хезболлах" и продолжать до "окончательной победы" как в Ливане, так и в секторе Газа.

https://ria.ru/20241125/poslannik-1985496513.html

https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html

https://ria.ru/20241031/izrail-1981022326.html

https://ria.ru/20241125/khezbolla-1985604752.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, амос хохштейн, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024