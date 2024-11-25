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Италия не пошлет ни одного военного на Украину, заявил Таяни
Италия не пошлет ни одного военного на Украину, заявил Таяни - РИА Новости, 25.11.2024
Италия не пошлет ни одного военного на Украину, заявил Таяни
Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни подтвердил позицию об отсутствии намерений отправлять на Украину итальянских военнослужащих на фоне сообщений СМИ, что... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:15
2024-11-25T21:15
2024-11-25T21:15
специальная военная операция на украине
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РИМ, 25 ноя — РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни подтвердил позицию об отсутствии намерений отправлять на Украину итальянских военнослужащих на фоне сообщений СМИ, что Франция и Великобритания проводят дискуссии о возможной отправке западных военных. "Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину, мы помогаем Киеву политически, финансово, в военном плане, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать. Мы должны избегать эскалации", - заявил он на встрече глав МИД "Большой семерки" в городе Фьюджи под Римом. Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило издание Monde. "Учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить", - пишет СМИ. По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В феврале Макрон заявлял, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". В ответ на это Таяни заявлял, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это несет опасность начала Третьей мировой войны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Великобритания, Антонио Таяни, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Италия не пошлет ни одного военного на Украину, заявил Таяни
Глава МИД Таяни: Италия не пошлет ни одного военного на Украину