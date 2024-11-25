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Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия - РИА Новости, 25.11.2024
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05:20 25.11.2024 (обновлено: 05:21 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/italiya-1985501994.html
Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия
Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия - РИА Новости, 25.11.2024
Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия
Италия в сентябре стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза, впервые за полгода потеснив Германию, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:20
2024-11-25T05:21
экономика
россия
италия
германия
евросоюз
евростат
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Италия в сентябре стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза, впервые за полгода потеснив Германию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, российско-итальянская торговля в сентябре выросла на четверть - до 768 миллионов евро. Это позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России, при этом последний раз это происходило в марте этого года. В основном это произошло благодаря тому, что Италия нарастила ввоз российской продукции на треть - до 427,1 миллиона евро. При этом одновременно страна увеличила продажи своей продукции в Россию на 17% - до 340,9 миллиона евро. Германия опустилась на вторую строку несмотря на рост двусторонней торговли на 3,4% - до 720 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Франция, двусторонняя торговля которой с Россией увеличилась на 29% в сентябре и достигла 469 миллионов евро. В пятерку также входят Венгрия (+22%, 451 миллион евро) и Нидерланды (+12%, 437 миллионов евро). При этом среди крупных торговых партнеров сильнее всего товарооборот вырос у России с Бельгией - в 1,6 раза, до 419 миллионов евро. В то же время наиболее серьезное сокращение зафиксировала Испания - на 2%, до 186 миллионов евро. Крупнейшими импортерами российской продукции в сентябре помимо Италии были Венгрия, которая в начале осени импортировала товаров на 386,3 миллиона евро против 300,3 миллиона месяцем ранее, а также Словакия с 353,4 миллиона евро, что на 10% больше уровня августа. Больше всего собственной продукции в Россию поставила Германия, ее экспорт вырос на 3% за сентябрь и составил 647,8 миллиона евро. В тройку лидеров также входят Италия и Польша, поставки откуда почти не изменились за месяц и составили 215,2 миллиона.
https://ria.ru/20241123/eksport-1985308293.html
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экономика, россия, италия, германия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Италия, Германия, Евросоюз, Евростат
Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия

Италия впервые с марта потеснила ФРГ в роли главного торгового партнера РФ в ЕС

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧайка на крыше дома в Риме
Чайка на крыше дома в Риме - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Италия в сентябре стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза, впервые за полгода потеснив Германию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, российско-итальянская торговля в сентябре выросла на четверть - до 768 миллионов евро. Это позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России, при этом последний раз это происходило в марте этого года. В основном это произошло благодаря тому, что Италия нарастила ввоз российской продукции на треть - до 427,1 миллиона евро. При этом одновременно страна увеличила продажи своей продукции в Россию на 17% - до 340,9 миллиона евро.
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Германия опустилась на вторую строку несмотря на рост двусторонней торговли на 3,4% - до 720 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Франция, двусторонняя торговля которой с Россией увеличилась на 29% в сентябре и достигла 469 миллионов евро. В пятерку также входят Венгрия (+22%, 451 миллион евро) и Нидерланды (+12%, 437 миллионов евро).
При этом среди крупных торговых партнеров сильнее всего товарооборот вырос у России с Бельгией - в 1,6 раза, до 419 миллионов евро. В то же время наиболее серьезное сокращение зафиксировала Испания - на 2%, до 186 миллионов евро.
Крупнейшими импортерами российской продукции в сентябре помимо Италии были Венгрия, которая в начале осени импортировала товаров на 386,3 миллиона евро против 300,3 миллиона месяцем ранее, а также Словакия с 353,4 миллиона евро, что на 10% больше уровня августа.
Больше всего собственной продукции в Россию поставила Германия, ее экспорт вырос на 3% за сентябрь и составил 647,8 миллиона евро. В тройку лидеров также входят Италия и Польша, поставки откуда почти не изменились за месяц и составили 215,2 миллиона.
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