https://ria.ru/20241125/gruziya-1985517953.html
Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов
Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов - РИА Новости, 25.11.2024
Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов
Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году, парламент назначит дату выборов во вторник, заявил спикер законодательного органа Шалва... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:49
2024-11-25T09:49
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году, парламент назначит дату выборов во вторник, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили."Парламент завтра назначит дату выборов президента. Мы должны выбрать президента на пять лет, следовательно, важно, чтобы выборы и инаугурация прошли в этом году", - сказал журналистам Папуашвили.Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов. Ранее президент избирался путем прямого голосования на шесть лет.
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грузия, в мире
Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов
Парламент Грузии утвердит дату президентских выборов во вторник
ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году, парламент назначит дату выборов во вторник, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
"Парламент завтра назначит дату выборов президента. Мы должны выбрать президента на пять лет, следовательно, важно, чтобы выборы и инаугурация прошли в этом году", - сказал журналистам Папуашвили.
Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов. Ранее президент избирался путем прямого голосования на шесть лет.