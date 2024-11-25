https://ria.ru/20241125/gruziya-1985517953.html

Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов

Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов - РИА Новости, 25.11.2024

Стало известно, когда парламент Грузии утвердит дату президентских выборов

Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году, парламент назначит дату выборов во вторник, заявил спикер законодательного органа Шалва... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:49

2024-11-25T09:49

2024-11-25T09:49

грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году, парламент назначит дату выборов во вторник, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили."Парламент завтра назначит дату выборов президента. Мы должны выбрать президента на пять лет, следовательно, важно, чтобы выборы и инаугурация прошли в этом году", - сказал журналистам Папуашвили.Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов. Ранее президент избирался путем прямого голосования на шесть лет.

https://ria.ru/20241125/gruziya-1985514524.html

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